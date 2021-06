StarFox : Un des développeurs originaux aimerait retravailler sur la série et détaille ses idées

À chaque Nintendo Direct, c'est la même histoire : les joueurs qui nourrissent encore secrètement l'espoir de voir leur série fétiche et disparue revenir sur le devant de la scène croisent tout ce qu'ils peuvent, en espérant que ce soit enfin leur tour. À ce petit jeu, l'annonce d'un certain Metroid Dread a su réveiller quelques envies.

Interrogé par les fins enquêteurs de GameXplain, le britannique Giles Goddard s'est prêté durant plus d'une heure au jeu de l'interview : ancien du studio Argonaut Software, il fut l'un des premiers gaijins a avoir la chance de travailler directement dans les locaux kyotoïtes de Nintendo, et sur quelques classiques du jeu vidéo, parmi lesquels 1080° Snowboarding, l'iconique visage de Mario dans Super Mario 64, ou encore un certain StarFox.

Bogey on your tail !

Et ce sont évidemment les aventuriers spatiales (et anthropomorphes) de Fox McCloud et sa clique qui nous intéressent ici. Interrogé sur la licence qu'il aimerait voir revenir, et sur laquelle il aimerait travailler, Goddard n'a pas hésité un seul instant :

Ce serait intéressant de faire un nouveau StarFox... mais qui ne ressemblerait pas aux derniers opus. Je reviendrai en arrière. Très en arrière. Et je ne rajouterai pas tous ces artifices qu'il y avait dans StarFox Zero. Et je ne suis même pas sûr que j'autoriserai le déplacement libre : je veux revenir aux origines de ce qui fonctionnait dans StarFox.

Mais depuis la disparition remarquée de la série en 2016 (ne commencez pas avec StarFox 2 hein), quelques clones ont tenté de se faire une petite place au soleil, AstroDogs en tête. Optant pour un look résolument rétro, ces héritier ne trouvent pas pour autant grâce aux yeux de l'ex-Argonaut :

Si on le faisait, il faudrait que le jeu ait un un look rétro extrêmement stylisé, mais je n'essaierai pas de reproduire les polygones du Super FX, je n'en vois pas l'intérêt.

Si ces déclarations mettront sans doute un peu de baume au coeur des joueurs nostalgiques, elles ne devraient pourtant pas trouver d'écho auprès d'un certain Shigeru Miyamoto, récemment repris par Takaya Imamura, fervent défenseur de la doctrine qui veut que sans nouvelle idée, pas de nouveau jeu. La bouteille à la mer est au moins jetée.

Que pensez-vous des envies de Giles Goddard ? Quelle serait la meilleure formule pour voir revenir la série StarFox sur consoles ? Faites-nous part de vos barrel rolls dans les commentaires ci-dessous.