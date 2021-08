Dragon Quest : Square Enix interroge les joueurs sur le futur de la saga

Parce que le temps est linéaire (NDTraz : ou PAS), et l'être humain mortel, la matriarche des séries de J-RPG se voit après 35 ans de bons et loyaux services, contrainte de se réinventer. Bien que Yuji Horii a déjà pris soin de poser les futures bases du douzième épisode, Square Enix s'adresse aujourd'hui directement aux rôlistes afin de préparer la suite des hostilités.

Vous le saviez déjà : Dragon Quest XII The Flames of Fate sera "adulte et sombre" ou ne sera pas. Porté par l'Unreal Engine 5 et profitant d'un nouveau système de combat dont il convient encore de préciser les contours, le futur DraQue a pourtant besoin de vous, joueurs de toutes les nations, afin de recueillir votre parole d'Élu de la Lumière.

Cor smiley !

Dans la grande tradition japonaise qui consiste à demander l'avis du public, Square Enix vient donc de mettre en ligne une enquête d'une trentaine de questions, histoire de mieux cerner le profil type du joueur de demain, et ses nombreuses attentes. Accessible ici-même (et en anglais), ce questionnaire porte d'abord sur vos attentes concernant Dragon Quest XII, mais aussi votre passif vis-à-vis de la série, la liste de jeux déjà sortis faisant preuve d'une bien belle exhaustivité.

Preuve que les temps changent, vous n'échapperez malheureusement pas à une question sur votre hypothétique propension à poster tous azimuts sur les réseaux dits sociaux, mais l'on sent surtout l'éditeur soucieux de définir les plateformes les plus propices au succès de la série, smartphones inclus.

Il vous sera notamment demandé de choisir vos trois opus favoris, un classement évidemment subjectif que nous vous proposerons malgré tout de rendre public dans les commentaires ci-dessous. Et pour les plus motivés, rappelons que Square Enix recrute toujours à tour de bras pour travailler sur le d'ores et déjà très attendu Dragon Quest XII The Flames of Fate.