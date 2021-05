Dragon Quest XII : Un nom et une bande-annonce pour le nouvel épisode sur Unreal Engine 5

Square Enix avait donné rendez-vous aux rôlistes qui ne craignent ni la mort ni les levers bien trop matinaux pour dévoiler le futur de la licence Dragon Quest. Après un teasing orchestré par le créateur Yuji Horii en personne, le roi du J-RPG a levé le voile sur le douzième épisode numéroté de la série, qui s'annonce déjà bien différent.

Dans la longue tradition de la sage préférée des joueurs japonais, Square Enix s'est contenté d'un teaser pour officialiser l'existence de Dragon Quest XII, sous-titré The Flames of Fate dans la langue de Shakespeare, et Erabareshi Unmei no Honō sur l'Archipel. Réalisé par Takeshi Uchikawa, déjà aux manettes de Dragon Quest XI Les Combattants de la Destinée, le jeu tournera sur le tout nouvel Unreal Engine 5.

Through Fire and Flames

Le sol noirci et dévoré par les flammes pour former le titre de ce nouvel opus donne immédiatement la couleur. Après un onzième épisode cross-plateformes encore rondouillard et coloré, Dragon Quest XII devrait opter pour une approche différente, comme l'a immédiatement précisé Yuji Horii, ravi de son annonce :

L'ambiance y sera bien plus sombre, je le définirai comme un "Dragon Quest pour adultes"

Ce dernier a également précisé que les choix effectués par les joueurs seraient au coeur de l'expérience, une proposition qui fait écho à cette curieuse réplique entendue dans la bande-annonce :"Quel est le sens de la vie ?" Et quitte à tout changer, Horii a tenu à avertir le public Japonais, aussi fidèle que conservateur :

Nous allons modifier le système de combat que tout le monde connaît bien, en particulier son maniement. Ce n'est comme si nous allions nous débarrasser des commandes, mais il y aura du changement.

À l'instar de Toshihiro Nagoshi lors de la récente annonce de Lost Judgment, Horii a tenu à confirmer la sortie mondiale de Dragon Quest XII, qui reste pour le moment aussi mystérieuse que son nouveau système de combat.

Si l'histoire de ce douzième chapitre est d'ores et déjà achevée, le réalisateur Uchikawa affirme avoir du pain sur la planche, et une page dédiée au recrutement a été mise en ligne, et l'intéressé de préciser le profil recherché :

Dragon Quest XII est un titre ambitieux qui propose de nombreux changements, ce qui n'est pas rien pour une série vieille de 35 ans. Nous avons donc plus que jamais besoin de nouveaux talents. Si vous lisez ces lignes, pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Les questions se bousculent déjà dans la tête des joueurs : Akira Toriyama sera-t-il encore de la partie ? Quel sera l'impact de l'Unreal Engine 5 sur l'identité visuelle du jeu ? Et qu'en est-il de ce mystérieux système de combat ? Faute d'avoir les réponses, nous vous laisserons en débattre dans les commentaires ci-dessous.