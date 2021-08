Forza Horizon 5 : Une world map IMMENSE se dévoile en intégralité et en vidéo

Depuis maintenant quelques semaines, les pilotes en herbe de Playground Games partagent peu à peu les environnements baignés de soleil qui serviront d'écrin estival au très attendu Forza Horizon 5. Il fallait bien que ça arrive : à force d'avaler les kilomètres, les développeurs ont fini par faire le tour de la question, et dévoiler l'intégralité du terrain de jeu. Moteur.

Une fois n'est pas coutume, c'est à travers un épisode de leur série Let's ¡Go! (que l'on imagine empruntée aux Ramones) que le trio de présentateurs a choisi de dézoomer au maximum pour que l'on mesure l'ampleur de la world map du prochain Forza en date, en remontant la Basse-Californie depuis la ville de Mulegé pour traverser les étendues désertiques de

Duna Blancas, le volcan de Caldeira, pour finalement rejoindre la côte Est de la Riviera Maya.

Sous ton soleil qui chante

Entre autoroutes, plages, montagnes et même des environnements propices aux expérimentations comme l'intérieur du stade fictif d'El Estadio Horizon, la carte (routière) de Forza Horizon 5 sera 1,5 fois plus étendue que celle d'Horizon 4.

Et parce qu'une image satellitaire vaut mieux qu'un long discours, le compte Twitter de la licence a récapitulé l'exercice de présentation avec une vue que l'on imaginerait prise depuis l'espace par un célèbre astronaute :

Playground Games n'a évidemment pas manqué de rappeler aux pilotes confirmés et aux autres la surpuissance et la variété des paysages d'Amérique Centrale, en rappelant que Forza Horizon 5 et ses 11 biomes variés mettra le contact le 9 novembre prochain sur Xbox Series X|S, PC et Xbox One.