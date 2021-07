Forza Horizon 5 présente ses biomes en images et vidéos : magnifique !

À n'en pas douter un des jeux les plus attendus de l'année par les fans de courses et les joueurs en quête d'évasion, Forza Horizon 5 aura bien de belles choses à nous faire découvrir. Si vous voulez un aperçu de ce que le Mexique a à offrir, Microsoft a justement ce qu'il vous faut... maintenant.

Ce sera le plus vaste de la série. Et pas le moins varié, comme l'avaient laissé entendre les vidéos et infos diffusées dans le courant du mois de juin. Le très mexicain Forza Horizon 5, qui emploie la photogrammétrie pour un rendu très fidèle, offrira 11 biomes où faire traîner la gomme de ses pneus virtuels. Autant d'endroits qui offrent une diversité assez fabuleuse et on ne vous parle pas des graphismes, on préfère que vous constatiez avec les images de notre galerie ou la vidéo ci-dessus.

Mais quels sont donc ces environnements ? Les voici décrits par l'article consacré du Xbox Wire :

Canyon

Vous reconnaîtrez peut-être cela comme le biome qui a été montré dans la bande-annonce de révélation de Forza Horizon 5 en juin. Il est rempli de formations rocheuses à motifs de stries uniques, dont beaucoup s'érodent en hoodoos que l'on ne trouve que dans le canyon. Fait amusant : chacun des biomes a un son unique et le canyon a plus d'échos que tous les autres.

Côte tropicale

C'est peut-être ce à quoi vous pensez lorsque vous imaginez des vacances tropicales au Mexique. Rempli de palmiers, de mouettes, de plages de sable blanc et d'eaux calmes, cela ressemble beaucoup à une carte postale qui prend vie. C'est du moins le cas jusqu'à ce que vous atteigniez la saison des tempêtes, ce qui change complètement la façon dont vous devez naviguer. Attention aux palmiers volants !

Les terres agricoles

Contrairement aux terres agricoles plus plates ou plus sèches trouvées dans certains des jeux Forza Horizon précédents, ces collines vallonnées sont remplies de végétation luxuriante, d'arbres fruitiers et de rivières larges et peu profondes. Vous aurez de nombreuses clôtures à franchir et des fermes pittoresques à explorer pendant votre croisière.

Collines arides

Comme vous vous en doutez, étant donné son nom, ce biome regorge d'herbes sèches sur des collines et des plaines vallonnées, offrant de nombreux espaces ouverts à traverser si vous avez envie de tout-terrain. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de ce biome est un lac qui s'assèche en hiver, ouvrant des raccourcis via des passages rapides et des zones secrètes.

Jungle

Rempli d'une végétation luxuriante et dense et d'arbres imposants qui laissent passer de beaux rayons de soleil à travers la canopée, ce biome arbore également des cascades impressionnantes et des rivières sinueuses. Il existe également un certain nombre de temples cachés dans cette région, tous basés sur des lieux réels au Mexique.

Désert vivant

Dans une première pour la série Forza Horizon , Forza Horizon 5 présente un désert de cactus regorgeant de saguaros imposants. Il existe également un certain nombre de formations rocheuses et de tas de roches qui sont uniques à la région. Comme son nom l'indique, il est plein de vie et regorge de fleurs et d'animaux sauvages.

Côte rocheuse

Alors que la côte tropicale regorge d'arbres et de végétation, celle-ci a une ambiance complètement différente. Comme il n'y a pas beaucoup d'arbres, vous aurez une vue complète sur l'océan et d'excellentes vues sur le coucher de soleil en fin de journée. En prime à tous les golfeurs, vous pouvez même faire un tour (lire : à travers) un parcours de golf.

Désert de sable

Rempli d'imposantes dunes de sable, ce biome est parfait pour naviguer dans un buggy et creuser dans le sable. Si vous n'avez pas envie d'avoir du sable entre vos orteils, la plupart des routes de cette région comportent de longues lignes droites, il y a donc de nombreuses occasions de voir à quelle vitesse votre trajet préféré va vraiment .

Marais

Bien qu'un marais ne semble pas être le meilleur endroit pour une course, les eaux peu profondes de ce biome sont un endroit idéal pour cela. Le marais comporte également de nombreux palétuviers aux racines très épaisses et interconnectées. Vous pouvez en fait les écraser pendant les courses, en changeant l'itinéraire selon que votre voiture peut ou non le gérer.

Ville urbaine de Guanajuato

Comme un certain nombre de villes au Mexique, il y a beaucoup d'architecture étonnante et de couleurs vibrantes partout où vous regardez. Contrairement à beaucoup de villes, cependant, il comporte beaucoup de collines et de tunnels, ce qui en fait des itinéraires de course vraiment amusants. Comme pour le Canyon, vous entendrez de nombreux échos rebondir sur les routes étroites de la ville.

Volcan

Autre première de la série Forza Horizon , cette montagne massive est située juste à côté du Living Desert. C'est un volcan à très haute altitude, donc conduire jusqu'au sommet est une expérience unique qui récompense les joueurs en voyant loin dans l'horizon. C'est également le seul endroit du jeu où vous rencontrerez de la neige, alors assurez-vous d'emporter une veste supplémentaire.

Vous pouvez compter sur les saisons. Playground Games a bien l'intention d'insuffler toujours plus de vie à ces lieux en les soumettant aux variations climatiques. Même si, vu d'ici, alors que notre mois de juillet nous a fait passer en novembre direct, on commence à avoir du mal à comprendre. Bref, c'est beau, varié, évolutif, et ça sort en fin d'année.

Forza Horizon 5 arrive le 9 novembre 2021 sur Xbox Series X|S, PC et Xbox One.