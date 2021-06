Xbox Cloud Gaming : iOS et Windows 10 servis, la Xbox Series X en hardware principal

À l'essai sur PC et les supports iOS depuis avril dernier, le Xbox Cloud Gaming est désormais ouvert officiellement sur ces plateformes aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Avec du mieux.

Vous êtes membre Game Pass Ultimate et souhaitez profiter du Xbox Cloud Gaming alors que vous ne disposez pas d'un appareil Android ? C'est désormais possible, comme l'a annoncé Microsoft, et tout de suite, le nombre d'usager potentiels est en forte augmentation :

Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale en ce sens : le Xbox Cloud Gaming est disponible pour tous les membres Xbox Game Pass Ultimate sur PC Windows 10 et tablettes et mobiles Apple, via votre navigateur internet.

Il suffit de vous rendre sur xbox.com/play en passant par votre navigateur et de vous connecter pour accéder à la ludothèque très garnie et légèrement mouvante du Game Pass. À condition, rappelons-le de disposer d'une manette compatible Bluetooth ou USB (même si certains titres mobiles deviennent compatibles avec un écran tactile) et une connexion avec un débit descendant minimum de 10 Mbits/s.

Streaming plus qualitatif

Autre nouveauté, et pas des moindres, la machine qui streamera les jeux auxquels vous pourrez vous adonner partout avec des sauvegardes qui vous suivent à la trace. Il ne s'agira plus d'une Xbox One S :

L'expérience en elle-même a d'ailleurs été significativement améliorée : le Xbox Cloud Gaming fonctionne désormais grâce au hardware Xbox Series X custom. Les centres de données Microsoft ont ainsi été équipés avec les composants de la console Xbox la plus puissante jamais conçue, qui vous permettra de profiter de temps de chargement réduits, de plus d'images par seconde, d'une expérience de jeu de nouvelle génération. Pour que la latence reste minimale et que l'expérience globale soit optimale sur une large diversité d'appareils, le streaming des jeux se fera en 1080p, avec jusqu'à 60 images par seconde.

Pour le moment, la firme de Redmond ne voit pas trop gros et en reste au Full HD. Mais qui sait, tout pourrait changer rapidement. Le Game Pass Ultimate coûte 12,99 euros par mois.