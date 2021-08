Capcom : Resident Evil 7 bientôt à 10 millions, les chiffres de ventes à jour

Quelque part au fin fond de l'Internet, Capcom expose fièrement le classement des ventes de ses jeux. Les mises à jour s'effectuent régulièrement et permettent de confirmer la bonne santé de la firme d'Osaka.

On l'a vu il y a quelques jours, Capcom va très, très bien. Les derniers résultats financiers ont révélé au grand jour un premier trimestre d'année fiscale historique en termes de chiffre d'affaires et de ventes de jeux (13,3 millions d'exemplaires, un record). Et sur ce dernier chapitre, vous imaginez bien que cela entraîne du changement.

La bonne RE7

Voici donc le nouveau classement des titres dits Platinum, ayant dépassé le million d'exemplaires écoulés au 30 juin 2021, avec certaines données déjà connues. Eeeeeeeeeeeeeeeeet c'est parti pour le TOP 10 :

D'entrée, on remarque que Resident Evil 7 est aux portes des 10 millions, que le remake de Resident Evil 2 continue de faire craquer des centaines de milliers de joueurs et que le dernier Monster Hunter en date, même pas encore paru sur PC, entre directement à la septième place. Son arrivée, ainsi que les performances toujours impressionnantes de World permet à la licence de dépasser les 75 millions au global. Resident Evil Village, lui, se classe treizième avec ses 4,5 millions depuis le 7 mai, normal donc que vous ne voyiez pas. Soon, peut-être...