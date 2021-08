Hellblade Senua's Sacrifice désormais optimisé Xbox Series X|S

En attendant que Senua revienne dans de nouvelles aventures sous Unreal Engine 5, Ninja Theory propose aux possesseurs de la nouvelle génération de consoles Xbox de (re)découvrir sa première odyssée dans des conditions améliorées.

À voir aussi : TEST de Hellblade Senua's Sacrifice : La folie des grandeurs

Hellblade : Senua's Sacrifice profite maintenant d'une optimisation pour les Xbox Series X et Xbox Series S, a annoncé Microsoft via la vidéo ci-dessus. Le jeu de Ninja Theory, acclamé par la critique comme les joueurs se présente sous un jour nouveau sur le plan technique.

Revivez le voyage de Senua et découvrez son monde sous un nouveau jour dans Hellblade : Senua's Sacrifice, désormais optimisé pour la Xbox Series X|S. Disponible dès maintenant avec des visuels enrichis, le Ray-Tracing DirectX, un mode résolution et plus encore.

Pour savoir de quoi il en retourne exactement, il faudra donc l'installer ou le réinstaller sur votre Xbox de nouvelle génération flambant neuve. Nul doute que les améliorations prévues renforceront encore davantage l'immersion dans cette expérience certes assez minimaliste ludiquement mais incroyablement forte sur le plan émotionnel. Rien n'a été annoncé pour les ordinateurs personnels et la PS5.

Paru initialement en 2017 sur PS4 et PC, Hellblade est disponible depuis 2018 en version Xbox One. Rappel : il est inclus dans le Xbox Game Pass. Sa suite, Senua's Saga : Hellblade II, annoncée en 2019 sur PC et Xbox Series X|S, n'est pas encore datée.