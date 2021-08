Les Chevaliers de Baphomet : Un développeur du jeu teste une remasterisation grâce à l'IA

Le mythique Les Chevaliers de Baphomet, sorti sur PlayStation et PC en 1996, a eu droit à une version améliorée, étoffée et partiellement refaite en 2010. Aujourd'hui, un de ses programmeurs originaux songe à utiliser la technologie actuelle pour donner un coup de jeune au premier périple à travers le monde de George Stobbart.

Le site Pixel Refresh rapporte le travail en ce moment effectué "pour le plaisir" par Tony Warriner, un des co-fondateurs de Revolution Software, sur le tout premier Les Chevaliers de Baphomet. À l'aide d'un logiciel d'upscaling géré par l'intelligence artificielle, le programmeur cherche en effet à doubler la résolution des assets originaux tout en améliorant la qualité et la netteté des graphismes du jeu.

Et si on est encore loin d'une remasterisation totale, le développeur a déjà partagé un premier screenshot donnant une idée du résultat. Les versions avant et après de la capture d'écran sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Bien évidemment, le rendu ne vaut pas un remake en bonne et due forme, mais les améliorations obtenues à partir d'une résolution en 640x400 sont tout de même notables. L'intelligence artificielle a augmenté le nombre de couleurs présentes à l'écran, ce qui contribue à atténuer l'effet de tramage. Reste maintenant à voir maintenant si Tony Warriner va pousser l'expérience plus loin. Ce dernier ne promet rien mais invite les joueurs à imaginer ce que donnerait une véritable remasterisation du jeu.

Et Baphomet 6 alors ?

Pour ce qui est du véritable avenir officiel de la série des Chevaliers de Baphomet, Charles Cecil indique depuis plusieurs années qu'un sixième épisode figure parmi les plans de Revolution Software. Le jeu n'a cependant toujours pas été annoncé.

Il y a plus de deux ans, des documents diffusés par la Commission Européenne (dans le cadre d'un programme de financement tout ce qu'il y a de plus officiel) indiquaient noir sur blanc que ce mystérieux sixième volet s'intitulerait Broken Sword 6 : Parzival's Stone VR (Les Chevaliers de Baphomet 6 : La Pierre de Perceval VR en Français) et qu'il s'agirait d'un jeu en réalité virtuelle. Des échos plus récents laissent cependant entendre que le studio britannique ne prévoirait plus de faire de ce Baphomet 6 un titre tournant à l'aide de cette technologie.

Les bases de l'intrigue de ce sixième épisode selon les documents mis en ligne par la Commission Européenne sont toujours disponibles à cette adresse. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas quand Les Chevaliers de Baphomet 6 sera annoncé ni sur quelles plates-formes il est prévu.

Seriez-vous intéressés par une remasterisation officielle des Chevaliers de Baphomet ? Ou attendez-vous simplement la sortie du sixième épisode des aventures de George et Nicole ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.