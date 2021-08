Un livre en français pour tout savoir sur l'histoire de SEGA disponible en août

SEGA a beau être une des sociétés du jeu vidéo parmi les plus célèbres, sa longue histoire est loin d'être aussi connue que son logo. Alors que l'éditeur japonais vient de fêter ses "60 ans," un livre en français propose à ses fans ainsi qu'aux personnes intéressées par l'histoire de l'industrie du jeu vidéo d'en apprendre davantage à son sujet.

À lire aussi : Picross S : L'épisode 100% SEGA trouve sa date de sortie en vidéo

En juin 2020, nous partagions avec vous plusieurs statistiques étonnantes concernant la carrière française de la SEGA Game Gear. Et nous vous indiquions alors que la source de ces informations, l'auteur français Régis Monterrin, travaillait sur un livre entièrement consacré à SEGA rempli d'informations de ce genre. Après plus d'un an d'attente, ce livre est enfin sur le point de sortir officiellement.

Omaké Books va en effet commercialiser Génération SEGA vol.1, le premier tome d'un ouvrage entièrement consacré à l'histoire de SEGA (et non-officiel pour plus de liberté), le 12 août prochain. Fruit de dix années de recherches et d'interviews d'anciens employés de la firme au hérisson pressé, ce livre de 176 pages couvre les années 1934 à 1991. Et plus spécifiquement de la période "Standard Games" aux premières années de la Mega Drive.

Le bon vieux temps

Et contrairement à d'autres ouvrages consacrés à l'histoire de SEGA sortis au fil du temps, Génération SEGA vol.1 a pour particularité de s'intéresser à la présence de SEGA en France. Là aussi, des témoignages d'acteurs de l'époque livrent un éclairage inédit sur la manière que SEGA avait "d'être plus fort que toi" dans les années 90. À titre d'information, le livre est découpé en quatre chapitres. Ces chapitres sont les suivants :

Chapitre 1 : La genèse de SEGA (+ sélection de jeux électromécaniques) ;

Chapitre 2 : À la conquête du monde (+ sélection de jeux d'arcade & sélection de jeux SG-1000) ;

Chapitre 3 : Le lancement de la Master System (+ sélection de jeux Master System) ;

Chapitre 4 : La stratégie de la Mega Drive (+ sélection de jeux Mega Drive & sélection de jeux Game Gear).

Génération SEGA vol.1 est vendu au prix de 19,90 euros. Les collectionneurs peuvent également se procurer l'édition collector du livre vendue exclusivement sur la boutique en ligne d'Omaké Books au prix de 24,90 euros (cette dernière dispose d'une jaquette, d'une couverture et d'un marque-page exclusifs).

Et puisqu'il est question ici d'un "volume 1," il convient de noter que le "volume 2" est déjà prêt et sortira prochainement, toujours chez Omaké Books.

L'histoire de SEGA vous intéresse-t-elle ? Est-elle assez connue selon vous ? Quels sujets liés à l'éditeur japonais mériteraient d'être mis en lumière ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.