Picross S : L'épisode 100% SEGA trouve sa date de sortie en vidéo

L'année dernière, les petits gars de Jupiter nous promettait la Lune, en officialisant l'arrivée d'un épisode pas comme les autres de leur géniale série de puzzle game Picross, puisque dédié aux consoles 8 et 16 bits de Maître SEGA. Rien que ça. Un an plus tard, nous voici enfin récompensés pour cette (trop) longue attente.

À voir aussi : Nintendo Switch : Voici les jeux les plus téléchargés de l'eShop début 2021 au Japon

C'est donc le 5 août prochain que sortira Picross S Mega Drive & Mark III Edition sur l'eShop de la Switch, un opus en forme d'hommage à la Master System (de son nom d'origine Mark III, donc) et à la Mega Drive, CQFD.

La Mark des grands

Comme l'illustre la nouvelle bande-annonce dévoilée aujourd'hui par le studio japonais, le jeu tentera de n'oublier personne, puisque 59 titres seront présents : des classiques Sonic the Hedghog à Space Harrier en passant par Streets of Rage et autres Phantasy Star, la plupart des licences liées aux deux machines ont répondu à l'appel de la grille à noircir.

Les modes désormais traditionnels de la série seront évidemment de retour, et il faudra ainsi composer avec des grilles classiques, les grilles Mega, le mode Clip, mais aussi les Picross colorés apparus avec le troisième opus. Ah, et un mode deux joueurs aussi.

Inutile de vous dire que même en vacances, votre serviteur et ce vieux Plume ne manqueront pas de se jeter sur Picross S Mega Drive & Master System Edition, disponible le 5 août, uniquement en téléchargement. Que cela semble loin...