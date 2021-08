Le héros de Jet Set Radio s'invite dans un autre jeu SEGA à paraître, la vidéo

Jet Set Radio fait indéniablement partie des licences classiques de SEGA dont les fans réclament le plus fréquemment le retour. Mais de toute évidence, la firme au hérisson n'a pour l'instant pas l'intention d'accéder à ces demandes. Maigre consolation, le héros de la série sera très bientôt de retour.

La machine Super Monkey Ball est bel et bien relancée. Après Super Monkey Ball : Banana Blitz HD sorti fin 2019, SEGA s'apprête déjà à commercialiser un nouvel épisode de la série créée par Toshihiro Nagoshi. Et si Banana Blitz HD permettait d'incarner Sonic en plus des célèbres singes, Super Monkey Ball Banana Mania aura lui aussi un invité venu d'une autre licence SEGA.

Cet invité, c'est Beat, le héros de la (trop) courte série des Jet Set Radio. Et comme la bande-annonce qui présente ce crossover le montre, SEGA a le sens du détail. En effet, lorsque le joueur incarne Beat dans Super Monkey Ball Banana Mania, les emblématiques bananes de la série sont remplacées par les bombes de peinture au coeur de l'univers de Jet Set Radio. SEGA précise au passage, et cela a son importance, que Beat est d'emblée présent dans le jeu et peut être débloqué gratuitement.

Le roi du featuring

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si d'autres personnages de SEGA feront une apparition dans Super Monkey Ball Banana Mania. Votre serviteur ne serait (ô surprise) pas contre la présence d'un Kazuma Kiryu qui ramasse des cônes de signalisation ou un Ryo Hazuki qui récolte des canettes de soda. Pour rappel, Super Monkey Ball Banana Mania est prévu pour le 5 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC (via Steam).

Pour info, Beat a jusqu'à présent été le héros de deux épisodes de Jet Set Radio (sans compter la version Game Boy Advance du premier jeu). Et depuis la sortie de Jet Set Radio Future sur Xbox, le tagueur est apparu dans nombre de jeux SEGA comme SEGA Superstars Tennis, Sonic & SEGA All-Stars Racing ou encore SEGA Heroes.

Que vous inspire cette annonce ? Pourrait-elle vous donner envie de vous essayer à Super Monkey Ball Banana Blitz ? Aimeriez-vous que SEGA développe un nouveau Jet Set Radio ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.