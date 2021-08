Vers d'autres fermetures de salles d'Arcade SEGA au Japon ? Le président de GENDA SEGA répond

Inaccessible pour une bonne partie d'entre eux, le monde de l'Arcade japonais est également fantasmé par nombre de joueurs occidentaux. C'est pourquoi les fermetures à répétition de salles mythiques, qui plus est pendant une période où l'accès au Japon est impossible pour les touristes, les touches particulièrement.

Comme nous vous l'indiquions hier, GENDA SEGA Entertainment a annoncé hier la fermeture en septembre prochain de la mythique salle SEGA Ikebukuro GiGO après 28 ans d'activité. Contrairement à la fermeture récente d'autres salles, comme la célèbre SEGA Akihabara 2 il y a un an, cette fin d'activité n'est pas liée à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 mais à un bail non-renouvelé par le propriétaire des murs.

Malgré ce cas particulier, la situation générale a poussé un internaute belge à interpeler le président de GENDA SEGA Entertainment, Nao Kataoka, sur Twitter. Ce dernier lui a en effet demandé si le fait de ne pas renouveler les baux des salles SEGA faisait désormais partie de la stratégie de son entreprise pour faire face à la crise liée à la pandémie. Ce a quoi Nao Kataoka a répondu en se voulant rassurant :

After this crisis, I strongly believe that the revenue of arcade recover to be level before it. So, I don't think of closing locations at all. I hope to extend a contract when it expires. In this case, we couldn't extend it because of property owner's intention. I love this biz. https://t.co/0Ti9dDAyb8