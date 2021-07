Nintendo : Des archives rares d'un jeu d'Arcade de 1974 découvertes

Pour beaucoup, Wild Gunman, c'est un classique de Nintendo sorti sur NES. Pour d'autres, il s'agit du jeu d'Arcade auquel Marty McFly joue lorsqu'il débarque en 2015 dans Retour vers le Futur. Mais ce que beaucoup de savent pas, c'est qu'avant ça, Wild Gunman a été un jeu d'Arcade en Full Motion Video sorti en 1974. Et il s'avère qu'une précieuse découverte liée à cette version vient d'être faite.

À lire aussi : SEGA se débarrasse également de son activité dans l'Arcade en occident

En 1974, à l'époque où Nintendo produisait des jeux électromécaniques destinés aux salles de jeu et autres lieux de divertissement, la firme de Kyoto a sorti un certain Wild Gunman au Japon. Derrière ce titre se cache un jeu de tir conçu par Gunpei Yokoi (plus connu pour être un des créateurs de la Game Boy) dans lequel le joueur affronte en duel une série de cowboys.

Ce jeu avait pour particularité de mettre en scène des acteurs filmés en prises de vues réelles. Ces images étaient stockées sur des bobines 16mm diffusées sur la borne au cours d'une partie. Le joueur devait de son côté tirer le plus vite possible après que les yeux de son ennemi flashent. En fonction de la manière de jouer de l'utilisateur, le déroulement de l'aventure variait.

Au total, le jeu permettait de découvrir quatre scénarios : A, B, C et D. Et chacun de ces scénarios tenait sur deux bobines. Étant donné que le jeu fêtera bientôt ses 50 ans, ces bobines étaient considérées comme perdues pour la plupart. Mais heureusement pour les fans de Nintendo et les personnes intéressées par l'histoire du jeu vidéo, deux bobines de Wild Gunman viennent de refaire surface.

Archives sauvées

Comme le relaie Chris Kohler sur Twitter, un certain Ben Solovey est en possession des bobines contenant le scénario D de Wild Gunman. Et il est actuellement en train de les numériser :

It's M-Fing happening!



If you have Instagram, follow "thefairshot." pic.twitter.com/1kb9Ya8nim - "Critical Kate" Willært 🤘🏻 (@katewillaert) July 1, 2021

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore ce que Ben Solovey compte faire avec ces images une fois numérisées. Mais le fait qu'elles le soient va clairement favoriser leur préservation. En effet, une simple recherche sur Internet montre qu'à l'heure actuelle, les images de cette version originale de Wild Gunman sont peu nombreuses et d'une mauvaise qualité. Les curieux peuvent suivre la progression du processus sur le compte Instagram de Ben Solovey.

Pour terminer sur une anecdote, lorsque le Wild Gunman est sorti dans les salles d'Arcade américaines en 1976, il a été importé dans le pays de l'Oncle Sam par... SEGA. Ça ne s'invente pas.

Cette histoire vous intéresse-t-elle ? Comptez-vous suivre l'évolution du projet ? Connaissiez-vous cette version de Wild Gunman ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.