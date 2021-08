Battlefield 2042 annonce un court métrage pour le 12 août prochain

Nous n'aurons pas droit à une campagne solo narrative pour Battlefield 2042, mais pour en connaitre un peu plus sur l'univers, DICE va publier un court métrage sur le sujet.

DICE, développeur du jeu, a annoncé l'arrivée d'un nouveau court-métrage cinématographique portant le nom de Exodus, celui-ci devrait permettre de détailler les événements de Battlefield 2042. Ce qui en passant permettra de comprendre notamment comment le monde est arrivé à une nouvelle Guerre Mondiale.

Voici d'ailleurs le Tweet originel de l'annonce avec un mini teaser vidéo.

The standalone short film Exodus premieres August 12, 8am PDT / 5pm CEST.



🎬: https://t.co/ulMzEaPZ89



Unpacking the world of #Battlefield 2042 #WeAreNoPats pic.twitter.com/CaIUGmxUnm - Battlefield (@Battlefield) August 2, 2021

D'après les premières informations, cela devrait se dérouler sur fond de crise climatique et de crise humanitaire. Tiens, comme c'est étonnant... En espérant que l'on évite le traditionnel cliché méchants russes/gentils américains comme c'est encore trop souvent le cas dans les jeux vidéo.

L'univers narratif de Battlefield 2042 devrait aussi évoluer au fur et à mesure des nouveaux contenus de sorte qu'il est bien possible que nous ayons d'autres films de ce type plus tard à nous mettre sous les yeux.

Le court-métrage est attendu le 12 aout prochain à 17h (heure française).