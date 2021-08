GTA 5 passe un nouveau cap de ventes, mais où s'arrêtera-t-il ?

Sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, Grand Theft Auto V a dès sa sorti bénéficié d'une immense popularité. Et au fil du temps, ce succès, aidé par des portages sur d'autres plates-formes et un GTA Online constamment mis à jour, s'est transformé en véritable phénomène. Les derniers chiffres du jeu ne font que le confirmer.

Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, vient de communiquer ses derniers résultats financiers. Comme souvent, l'éditeur américain a profité de l'occasion pour faire le point sur la situation de Grand Theft Auto V. Sans surprise, tout va toujours très bien à ce niveau là. En effet, GTA V a récemment passé le cap des 150 millions d'exemplaires vendus, toutes plates-formes confondues.

En plus d'être un des meilleurs jeux de tous les temps, GTA 5 a plusieurs records à son actif. En effet, le titre de Rockstar North est à la fois le jeu le plus et le mieux vendu de la décennie aux États-Unis (statistique fournie par NPD Group). Et pour ce qui est de la série GTA dans son ensemble, elle a désormais passé les 350 millions d'exemplaires vendus.

Rien ne presse

Il est désormais possible de se demander où s'arrêtera GTA 5. Ce cinquième épisode s'apprête en effet à être à nouveau réédité, cette fois sur PS5 et Xbox Series X|S. Les choses ne vont donc clairement pas en rester à 150 millions.

Comme indiqué précédemment, GTA V sortira sur les consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft le 11 novembre prochain. Les choses vont cependant quelque peu changer puisque Rockstar mettra également en vente une version standalone de Grand Theft Auto Online à cette date.

Et GTA 6 dans tout ça ? Le cinquième épisode continue de rapporter beaucoup d'argent à Take-Two Interactive et sa sortie prochaine sur PS5 et Xbox Series X|S montre que l'éditeur américain n'est pas dans l'urgence de commercialiser le très attendu sixième GTA. Selon les dernières rumeurs sérieuses, ce dernier ne devrait pas sortir avant plusieurs années, se déroulerait de nos jours à Vice City et proposerait des ajouts à GTA Online.

Un tel niveau de succès de GTA V est-il justifié selon vous ? À quel total finira-t-il sa carrière ? Sera-t-il aussi populaire sur PS5 et Xbox Series X|S qu'il l'a été sur PS4 et Xbox One ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.