Japon : Les Xbox Series X|S dans une bonne dynamique, le total Xbox One déjà dans le viseur

Comme à chaque génération depuis la sortie de la toute première Xbox il y a 20 ans, la situation au Japon de la marque au logo vert intrigue et fait parler. Si les consoles Xbox ont toujours connu des hauts et des bas dans l'archipel, les bas ont été beaucoup plus fréquents. Et si la situation de la Xbox One au Japon a été catastrophique, il semble se confirmer que l'élan dont bénéficient les Xbox Series X|S est beaucoup plus positif.

En juin dernier, Microsoft se réjouissait de la situation actuelle de la marque Xbox au Japon, marché où, selon lui, il bénéficiait de la "plus forte croissance." S'il est possible, et juste, de dire que Xbox partait de si loin au Japon qu'une légère amélioration pourrait sembler massive, il apparaît bel et bien que les chiffres de ventes actuels du côté hardware sont sans commune mesure avec ce qu'ils ont été pendant la majorité de la génération Xbox One.

En effet, les derniers charts Famitsu révèlent que Microsoft a vendu 4.684 Xbox Series X|S au cours de la période allant du 19 au 25 juillet 2021. Il s'agit tout simplement du meilleur total nippon depuis le lancement de la nouvelle génération de Xbox dans l'archipel en novembre dernier (20.534 consoles avaient trouvé preneur au cours de leur semaine de lancement).

Si de tels chiffres ont pu être atteints, c'est parce que de nouveaux stocks de Xbox Series X|S ont été reçu par les enseignes japonaises. Et à en croire le détail des ventes, la Xbox Series S (2.422 exemplaires écoulés) s'est mieux vendue que la Xbox Series X (2.262 unités vendues). Ce résultat est d'autant plus marquant que la Xbox Series X était souvent disponible en plus grandes quantités que la Xbox Series S au Japon jusqu'à présent. Cela semble a priori confirmer les déclarations de Jeremy Hinton, le responsable de la région Asie chez Xbox, qui affirmait noter "une plus forte demande autour de la Xbox Series S au Japon."

Si ces chiffres peuvent légitimement paraître modestes, surtout lorsqu'ils sont comparés aux ventes de PS5 et, surtout, de Switch sur la même période (18.114 et 69.738 consoles vendues respectivement), il convient de rappeler que la marque Xbox revient de très, très, loin au Japon. En effet, les Xbox One ont connu des semaines avec moins d'une centaine de consoles écoulées dans le pays de Yoshihide Suga.

Un plafond de verre ?

Au 25 juillet dernier, 67.718 Xbox Series X|S ont été vendues au Japon depuis novembre dernier. Comme l'explique "John Welfare" sur Twitter, si Microsoft parvient à vendre en moyenne 2.483 Xbox Series X|S chaque semaine pendant les 13 prochaines semaines, les consoles de la famille Xbox Series pourraient atteindre les 100.000 exemplaires vendus en 50 semaines de présence sur le marché. Il a fallu 50 mois aux Xbox One pour passer ce cap.

Si le constructeur américain parvient à entretenir cette dynamique, les Xbox Series X|S pourraient dépasser dès cette année les ventes japonaises totales de la Xbox One (environ 115.000). Les Xbox Series X|S souffrant toujours de problèmes de stocks, il est possible de se demander jusqu'où pourraient aller leurs ventes hebdomadaires si les quantités disponibles n'étaient pas limitées. Pour rappel, Jeremy Hinton déclarait en juin dernier que la plus grande partie des acheteurs japonais de Xbox Series X|S n'avaient jamais eu de console Xbox auparavant (la catégorie suivante correspondait à ceux qui migraient directement depuis la Xbox 360).

Mais comme indiqué précédemment par ce même Jeremy Hinton, Microsoft ne mesure plus uniquement la situation de sa marque Xbox au Japon en se reposant uniquement sur les ventes de consoles. Il affirmait en effet en juin dernier :

Nous avons noté une croissance phénoménale au Japon au cours des 12 derniers mois. Et cela correspond à l'arrivée de nouveaux consommateurs dans notre écosystème, à des gens qui souscrivent un abonnement au Game Pass ou à des gens qui s'achètent des accessoires ou des jeux sur PC.

Tout est à faire au Japon pour Xbox. Mais il est clair que la situation de la marque a déjà été bien pire qu'elle ne l'est actuellement. S'il ne deviendra certainement pas leader du marché d'ici la fin de la génération, il sera intéressant de voir la tournure que prendront les choses au cours des mois et années à venir.

Que vous inspire ces nouveaux chiffres ? Sont-ils trop modestes pour permettre à Microsoft de se réjouir ? Ou estimez-vous qu'il n'y a pas de petites victoires ? Quel total japonais le géant américain peut-il espérer atteindre avec ses consoles selon vous ?