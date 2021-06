Xbox : Le Japon est le marché avec la plus forte croissance selon Microsoft

La marque Xbox et le Japon, c'est une histoire pour le moins compliquée. Cela fait des années que certains conseillent à Microsoft d'arrêter d'insister dans l'archipel nippon et pourtant, le géant américain persiste et signe. Et à en croire un représentant de ce dernier, cette obstination commence à porter ses fruits.

À lire aussi : PS5 : Sony recrute pour des jeux AAA développés au Japon et en Asie

La version japonaise du site IGN a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Jeremy Hinton, le responsable de la région Asie chez Xbox. Selon lui, des signes positifs en provenance du Japon peuvent être remarqués. Ces signes sont si positifs que le pays de Yoshihide Suga est actuellement "le marché où Xbox jouit de la plus forte croissance à travers le monde." Selon lui, cette croissance ne se limite pas au nombre de consoles vendues :

Nous avons noté une croissance phénoménale au Japon au cours des 12 derniers mois. Et cela correspond à l'arrivée de nouveaux consommateurs dans notre écosystème, à des gens qui souscrivent un abonnement au Game Pass ou à des gens qui s'achètent des accessoires ou des jeux sur PC.

Jeremy Hinton note par ailleurs que cette croissance vient en grande partie de personnes qui n'ont jamais joué sur Xbox ou qui avaient abandonné la marque il y a longtemps (Microsoft a vendu plus 1,6 million de Xbox 360 et seulement 140.000 Xbox One au Japon) :

Il ne fait aucun doute que la demande augmente véritablement au Japon. C'est quelque chose que je perçois dans les données que je peux voir. Nous disposons d'un très fort pourcentage de consoles achetées par des gens qui n'ont jamais possédé de consoles Xbox par le passé. Et la catégorie de consommateurs qui achète des consoles (Xbox Series X|S) suivante correspond à ceux qui viennent directement de la Xbox 360, une génération au cours de laquelle nous avons rencontré un certain succès au Japon. Nous voyons donc de forts indicateurs en ce qui concerne l'atteinte de nouveaux clients. La demande est clairement plus forte et nous voyons nos stocks se retrouver en rupture en quelques minutes.

Xbox Series Kawaii

D'après les classements de ventes hebdomadaires diffusés par le magazine japonais Famitsu, la Xbox Series S est moins populaire que la Xbox Series X au Japon (12.642 vs 36.185 exemplaires vendus depuis novembre dernier respectivement). Jeremy Hinton affirme cependant que la demande autour de la Series S est plus forte dans l'archipel. Selon lui, cette situation est due à la différence de prix entre les deux modèles (la Xbox Series S est sensiblement moins chère). Mais pas uniquement :

Je pense que nous pouvons voir une plus forte demande autour de la Xbox Series S au Japon. J'ai clairement vu des gens partager leur achat d'une nouvelle console sur Twitter en soulignant à quel point elle est petite et mignonne. Ce sont des éléments qui la rendent attirante pour beaucoup de gens. Nous notons clairement une plus forte demande en raison de ça. Il serait bien évidemment aisé d'ironiser sur ces remarques de Jeremy Hinton en remarquant que la marque Xbox part de si loin au Japon que les pourcentages de croissance peuvent très vite paraître impressionnants. Toujours d'après les charts publiés par Famitsu, les Xbox Series X et Xbox Series S restent après tout régulièrement à moins de 1.000 unités vendues par semaine.

Cela étant dit, les deux consoles de Microsoft continuent de souffrir de problèmes d'approvisionnement, y compris au Japon. Et même si les chiffres de vente nippons des Xbox Series X|S ne font pour l'instant pas rêver, il convient de noter qu'en un peu plus de six mois de commercialisation ces deux machines ont déjà réalisé plus du tiers des ventes japonaises de la Xbox One sur l'ensemble de sa vie. La marque Xbox a donc encore beaucoup de chemin à faire au Japon. Mais il apparaît qu'il y a du mieux.

Que dites-vous de ces déclarations de Jeremy Hinton ? Pensez-vous que Microsoft a de véritables raisons de se réjouir des progrès qu'il réalise au Japon ? Ou les chiffres sont encore bien trop faibles pour fanfaronner ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.