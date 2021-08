Apex Legends : Les développeurs nous parlent de la meta de la saison 10 et de la création de Seer

La saison 10 d'Apex Legends se lancera demain avec la nouvelle Légende Seer, l'arme Rampage LMG et beaucoup de changements de meta. Voici plus de détails sur ce à quoi s'attendre et sur le développement de la prochaine Légende à rejoindre les Jeux Apex.

Peu avant la sortie de la prochaine saison, les développeurs de Respawn Entertainment nous ont donné plus d'informations sur les nouveautés à venir. La nouveauté principale, et la plus visible, est la sortie de Seer. Ce dernier aura un rôle de prise d'informations pour l'équipe, comparable à Crypto et Bloodhound. Son passif lui permet d'entendre le battement de coeur des ennemis proches, alors que ses compétences offrent un scan de la zone proche de son arme dévoilant les PV des ennemis en plus de leur position.

Par rapport aux informations que l'on a pour le moment, beaucoup de fans ont donné des retours positifs sur la Légende ; son histoire pourrait offrir la place à des intrigues intéressantes dans le battle royale.

Beaucoup d'attention a d'ailleurs été portée sur sa personnalité distincte, par rapport aux autres personnages. Un danseur professionnel a d'ailleurs été engagé pour créer ses visuels afin de mieux correspondre à son background. "L'objectif était d'être autour du mystère et de l'élégance, mais tout en représentant notre forme artistique." Il a été au centre de beaucoup d'inspirations, que ce soit dans la danse, la mode et le divertissement. L'idée du gameplay autour de la Légende a germé il y a deux ans, avec plusieurs itérations qui se sont succédées pour donner le résultat qui sera dévoilé avec la saison 10.

Nulle part où se cacher

Selon Travis Nordin, lead développeur de Seer, le personnage était plus focalisé sur l'audio du jeu. "Son ultime était similaire, c'était toujours une sphère, mais elle bloquait les sons. Il fallait la lancer pour combattre une équipe, en espérant qu'il n'y ait pas d'autre squad." Mais pour une raison d'équilibrage, ses interactions avec les sons du jeu ont été remplacées par l'interruption de son tactique ou encore la détection de son ultime.

Seer sera donc la troisième Légende à se focaliser sur la prise d'informations, ce qui empêchera toujours plus de joueurs d'attendre la fin des combats en se cachant dans certains endroits. A première vue, on pourrait penser que Seer remplace Bloodhound, en quelque sorte, avec ses scans puissants. Mais selon les développeurs, il y a plusieurs différences qui rendront Seer unique. Sa portée de scan sera plus faible que celle des deux autres Légendes. Sa portée étant plus faible, ses compétences seront plus difficiles à utiliser efficacement, mais aussi plus puissantes en cas de succès (surtout grâce à son effet d'interruption). Ce ne sera donc pas l'une des Légendes les plus accessibles du jeu.

Pour Travis, Seer pourrait même avoir une synergie avec Crypto et Bloodhound. Les deux ayant un scan avec plus de portée, ils pourraient aider à détecter les ennemis et être accompagnés de Seer pour qu'il prenne ce rôle en arrivant à courte distance. D'autres Légendes aidant à rush, comme Revenant, Valkyrie ou Octane, pourraient aussi être utiles pour set up des combats en ayant l'avantage.

La saison des LMG

Concernant Rampage LMG, cette arme devrait être plus polyvalente que ses concurrentes grâce à sa mécanique de chargement. Mais ce sera loin d'être la seule nouveauté sur les armes : la meta va beaucoup changer sur ce point, car les développeurs ont voulu encourager l'utilisation des armes LMG en général.

Ce sera surtout le cas pour la L-Star, qui devrait enfin être plus utilisée tout au long de la partie grâce à ses deux nouveaux accessoires. L'autre changement majeur, que beaucoup ne remarqueront pas forcément, est l'atout de l'accélération de la vitesse de rechargement qui passera des chargeurs aux crosses (stocks). "Les munitions supplémentaires sont une raison suffisante pour prendre un chargeur, donc intégrer la vitesse de rechargement sur les crosses est un moyen de les rendre plus attractifs en tant qu'accessoire," explique Eric Canavese, chargé de développement de l'arme Rampage.

La 30-30 et le G7 Scout, d'un autre côté, pourraient être beaucoup plus utilisés en partie puisqu'ils pourront désormais avoir des crosses de sniper pour améliorer leur précision à longue distance. Avec le changement de mode de tir pour la 30-30, cela pourrait avoir un impact majeur sur sa popularité.

La saison 10 Emergence sera disponible gratuitement demain, 3 août à 18 heures, sur toutes les plateformes.