Apex Legends : Plus de 2000 joueurs bannis

Le cheat existe sous plusieurs formes, l'une d'elles se nomme 'Dashboarding exploit" et c'est justement ce qui est visé avec le bannissement de plus de 2000 joueurs sur Apex Legends.

À voir aussi : Revivez l'EA Play Live avec Battlefield 2042, Apex Legends et Dead Space ! (REPLAY)

On peut en effet apprendre ce jour que 2086 joueurs précisément ont été bannis d'Apex Legends. La raison ? Ils ont régulièrement quitté les parties quand celles-ci n'étaient pas à leur avantage car pouvant faire baisser leurs scores.

L'autre raison des bans est un abus du système de matchmaking permettant à des joueurs très haut niveaux de pouvoir rejoindre des parties de joueurs moins expérimentés. Bref Respawn n'est pas content et on peut le comprendre, car c'est clairement de l'anti-jeu.

Le développeur responsable sécurité chez Respawn a du resté twitté ceci :

Banned 2,086 players early this morning for abuse of an RP loss forgiveness exploit (dashboarding) and abuse of a matchmaking exploit allowing high-rank players into Bronze lobby to farm. Breakdown is as follows:



PC-44

PS4- 1,965

Switch- 15

Xbox- 62



🔨♥️