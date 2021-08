TEST du SSD externe WD_Black P50 : La promesse d'un débit à 2 Go/s

Les disques durs, à notre époque, c'est très important. Enfin, a priori. Et ceux d'aujourd'hui sont souvent des petits bijoux de technologie. Ceci tombe bien car nous avons eu l'opportunité de tester pendant quelques semaines le SSD externe WD_Black P50 qui sur le papier nous fait de belles promesses avec des débits qui sont annoncées aux alentours de 2 Go/s en lecture. Qu'en est-il réellement ?

Le WD_Black P50 WD est un SSD externe de troisième génération qui permet de pouvoir combiner l'utilisation d'un SSD PCIe à une interface USB 3.2 Gen. L'intérêt est donc de pouvoir transporter très simplement ses données, plus encore qu'avec tout autre SSD externe plus classique. Le package comprend un câble USB 3.2 Type-C, un câble USB Type-A et le guide de démarrage rapide.

Toujours de bonnes finitions avec WD_Black

Comme toujours la gamme Black de chez Western Digital, il arbore son look noir très sobre mais en même temps fort élégant. Si cela n'a pas vraiment d'importance pour quelque chose qui a pour but de rester à l'intérieur de la tour, c'est toujours bon à prendre quand c'est un peu plus visible.

Il reprend également le même code en termes de ligne, avec des stries de préhension faisant penser à un rail picatinny d'armes à feu. Le tout respire la solidité et la fiabilité, surtout avec ses matériaux en aluminium, bien loin du mauvais plastique que l'on pouvait trouver encore récemment sur ce type de produit, sans parler du fait que la dissipation de chaleur s'en retrouve améliorée.

Compact, il mesure 11,8 x 6,2 cm x 1,4 cm, et se faisant il peut se glisser dans n'importe quelle poche et permet à la volée de pouvoir lancer un jeu sur n'importe quel PC (et console, puisqu'il est aussi compatible PS4). Nous avons reçu pour le bien du test une version 500 GO mais le stockage existe aussi en 1 To, 2 To et même 4 To.

Quelles performances ?

Sur CrystalDiskMark 8.0 on notera une lecture séquentielle de 1981 mo/s contre 1891 en écriture séquentielle. De fait, les performances sont effectivement à la hauteur de ce qui est annoncé par le constructeur.

Le soft TxBENCH donne lui aussi d'excellents résultats en séquentiel avec un score encore plus haut, à savoir 2080 en lecture et 2030 en écriture. Bref, rien à redire de ce côté-là, puisque le pari semble tout à fait réussi pour Western Digital. En copie manuelle c'est un peu moins glorieux mais on reste tout de même sur une vitesse de transfert proche des 1 Go en lecture

x x x x x EN RÉSUMÉ 2Go /s. SINON RIEN La qualité de fabrication et les performances sont très bonnes. Le WD_BLACK P50 avec 500 Go s'avère extrêmement convaincant mais encore faut-il être prêt à dépenser 180 euros pour ce joli petit joujou. Facilement transportable et paré pour l'avenir, c'est tout le même le genre de stockage que l'on a envie d'avoir souvent avec soi.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Très bonnes performances

Ultra pratique

Le design très militaire Prix