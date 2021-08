PS5 : Mark Cerny, le designer de la console, révèle le SSD additionnel qu'il a choisi

Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, Sony vient d'activer via une mise à jour bêta la possibilité d'étendre la capacité de stockage interne de la PS5 en y insérant un SSD additionnel. Plusieurs modèles sont d'ores et déjà compatible et celui que l'on surnomme "l'architecte de la PS5" a fait son choix.

Mark Cerny, le designer de la PS5 (qui fut également celui de la PS4) a révélé sur Twitter le modèle de SSD interne additionnel qu'il a choisi pour installer sur sa PS5 ainsi que sur celle de sa compagne. La cerveau derrière l'architecture de la PlayStation 5 a donc jeté son dévolu sur le WD_BLACK SN850 (avec dissipateur thermique) de marque Western Digital.

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs :-)



Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x - Mark Cerny (@cerny) August 1, 2021

Western Digital fait donc partie des heureux élus qui proposent dès à présent des SSD internes compatibles avec la PS5. Le modèle choisi à titre personnel par Mark Cerny et disponible en trois versions avec dissipateur de chaleur : 500 Go (168,99 euros), 1 To (263,99 euros) et 2 To (545,99 euros). Des versions légèrement moins chères de ces trois SSD, dénuées d'un dissipateur de chaleur, sont également disponibles. Sony recommande cependant d'utiliser des SSD équipés d'un dissipateur de chaleur.

Choix pour l'instant limité

À l'heure où sont écrites ces lignes, seuls deux fabricants proposent pour l'instant des SSD dont la compatibilité avec la PS5 est garantie. En plus des WD_BLACK SN850 de Western Digital sus-cités, le Firecuda 530 de Seagate fonctionne déjà dans la console nouvelle génération de Sony lui aussi. À l'instar de son concurrent de chez Seagate, le Firecuda 530 propose plusieurs capacités de stockage (500 Go, 1 To, 2 To et même 4 To) avec ou sans dissipateur thermique. Et là aussi, la facture peut rapidement être salée (le modèle 4 To dépasse les 1100 euros).

Pour rappel, la possibilité d'accroître les capacités de stockage interne de la PS5 est pour l'instant réservée aux seuls participant à la bêta du firmware de la console. Sony n'a pas encore précisé la date à laquelle cette option sera donnée à tous les utilisateurs de la PS5. Les personnes qui participent au programme de bêta mis en place par Sony peuvent trouver davantage d'informations sur les conditions à remplir pour qu'un SSD additionnel soit compatible avec la PS5 à cette adresse. Comme précisé précédemment, seul un SSD interne additionnel permet de lancer un jeu PS5 de la même manière qu'il est possible de le faire depuis le stockage de base de la console.

Allez-vous comme Mark Cerny ajouter un SSD interne à votre PS5 ? Si oui, quel modèle allez-vous choisir ? Si non, quelle est votre solution de stockage actuelle ? Vous contentez-vous du SSD inclus dans la console ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.