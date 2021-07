The Great Ace Attorney : Capcom sonde les joueurs pour un nouvel épisode

Il aura fallu faire preuve d'une patience infinie, mais ça y est : depuis quelques jours, les deux opus de Dai Gyakuten Saiban - devenus The Great Ace Attorney chez nous - sont enfin disponibles pour tous les bleus et les ténors du barreau. Après six ans d'attente et cinq sans épisode inédit, Capcom profite de l'occasion pour sonder les joueurs sur leurs envies de suite.

Comme durant les ères Meiji et victoriennes durant lesquelles se déroulent l'intrigue des épisodes Adventures et Resolve, Ryonosuke Naruhodo aura mis du temps à voyager de son Japon natal vers notre Vieux Continent. Harcelé par les joueurs durant de nombreuses années pour obtenir gain de cause, Capcom aimerait maintenant savoir si la visite en valait la peine.

Meiji crois pas !

Désormais disponible dans la langue d'Arthur Conan Doyle, The Great Ace Attorney Chronicles pourrait-il relancer la série en dehors du Japon ? L'éditeur souhaite connaître votre avis de fin limier, et vient à cet effet de mettre en ligne une enquête détaillée (sous forme de questionnaire cette fois) sur votre rapport à l'illustre licence, et vous récompensera une fois celle-ci menée à bien de deux fonds d'écran pour PC et smartphones. Élémentaire, me direz-vous.

Après avoir questionné les joueurs sur une foultitude de détails (de l'interface aux bonus proposées en passant par certains séquences de jeu très précises, rien n'est oublié), Capcom pose LA question qui nous intéresse :

Si un nouveau jeu The Great Ace Attorney venait à sortir, penseriez-vous l'acheter ?

Après tant d'attente, se pourrait-il qu'un troisième opus des aventures de Ryonosuke Naruhodo voit finalement le jour au détriment de la série principale ? Rappelons qu'en 2017, les indiscrétions de Kotaku laissaient entendre qu'un nouvel épisode serait en préparation sur Switch, aux côtés d'une trilogie regroupant les épisodes 4 à 6...

Alors, plutôt Ace Attorney 7 ou The Great Ace Attorney 3 ? À vous de nous faire part de vos conclusions incontestables dans les commentaires ci-dessous !