Nintendo Switch : Les manettes NES soldées, les manettes SNES à nouveau disponibles

Pouvoir jouer à des classiques des catalogues de la NES et de la Super Nintendo directement depuis une Nintendo Switch, c'est bien. Pouvoir y jouer presque comme à l'époque avec des manettes adaptées, c'est mieux. Bonne nouvelle pour les fans des consoles Nintendo, les rétrogamers et les collectionneurs, ils peuvent à nouveau se procurer les manettes entre tradition et modernité de la firme de Kyoto. À un prix réduit pour certaines.

À lire aussi : Nintendo Switch OLED : Plus de Joy-Con Drift ? Nintendo esquive la question

Un tour sur la version française du My Nintendo Store permet de voir que les manettes Nintendo Entertainment System (NES) et Super Nintendo Entertainment System (SNES) pour Nintendo Switch sont à nouveau en stock. Et pour ce qui est du lot de deux manettes NES spécifiquement, elles sont actuellement vendues à moitié prix.

En ce moment, le lot de deux manettes NES (elles sont uniquement vendues par deux) est donc vendu 29,99 euros au lieu de 59,99 euros demandés habituellement. Le prix de la manette SNES ne change pour sa part pas et reste à 29,99 euros.

Pour ce qui est de délais de livraison de ces manettes, le constructeur japonais parle d'une arrivée entre le 31 juillet et le 9 août prochain. Nintendo indique au passage que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, des retards de livraison ne sont pas exclus.

Disponibles, mais pendant combien de temps ?

À noter que l'un comme l'autre de ces produits sont des exclusivités My Nintendo Store que seuls les abonnés à Nintendo Switch Online peuvent se procurer. Les personnes qui souhaitent se les procurer pour leur collection mais qui ne sont pas intéressées par le service en ligne de Nintendo devront donc trouver un autre moyen de se les procurer.

Nintendo n'apporte pas d'indications quant aux quantités de manettes dont il dispose pour le moment ou quant à la durée de la promotion sur les manettes NES. Rien ne permet donc de savoir si ce stock durera longtemps.

Vous êtes-vous déjà procuré ces manettes NES et/ou SNES pour Switch ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, pourquoi ? La promotion dont il est question aujourd'hui pourrait-elle vous faire sauter le pas ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.