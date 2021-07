Street Fighter V Champion Edition : Des nouvelles du DLC avec Rival Schools dans quelques jours

Voilà maintenant trois mois que la délicate Rose est venue renforcer le roster déjà pléthorique de Street Fighter V Champion Edition, et les joueurs avides de nouveautés se demandent si Capcom sera en mesure d'assurer la nouvelle livraison estivale promise de longue date. La réponse ne devrait plus tarder à arriver.

Capcom lèvera bientôt le voile sur les futures mises à jour de la saison 5 de la dernière itération de Street Fighter V Champion Edition, puisqu'un Summer Update tout en direct se tiendra mercredi 4 août à minuit :

The #SFVSummerUpdate2021 show is coming your way, exclusively on Twitch!



Join us for updates and behind the scenes looks on #SFV including Oro, Akira, and more!



🔔 https://t.co/5IhVRFAoLC pic.twitter.com/KbdbY3ZJ4o