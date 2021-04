Yoshinori Ono : L'ex-producteur de Street Fighter annonce ses nouvelles fonctions

L'été dernier, une page se tournait pour le versus fighting et le petit monde du jeu vidéo, alors quele vénérable Yoshinori Ono annonçait son départ de chez Capcom, après 27 ans de bons et loyaux services, et quelques quarts de cercles bien sentis. Toujours prompt à rebondir, le facétieux combattant nous dévoile aujourd'hui ses nouvelles fonctions au sein d'un studio certes moins connu, mais au moins aussi prolifique.

À voir aussi : Street Fighter Alpha 2 : Un cheat code secret (re)découvert 24 ans plus tard ?

Selon les statistiques de l'INSEE, il serait particulièrement délicat de retrouver un emploi passé l'âge fatidique de 55 ans. Heureusement pour nous, le père Ono entretient un certain mystère quant à son année de naissance, et déjoue donc avec une facilité déconcertante les pronostics. Après tout, n'est-ce pas là l'essence même du jeu de baston ?

Le combat final ?

L'ex-producteur exécutif n'aura donc pas occupé bien longtemps ses fonctions au sein de la branche eSport de Capcom, et c'est sans surprise accompagné de son iconique figurine de Blanka que le petit nouveau annonce aujourd'hui sa nouvelle mission. Et pour une fois, la chromie est on ne peut plus raccord :

Dear FGC, World Warriors.



On May 1st, I will be moving from Capcom to another company.

I'm going to be working at a studio that is a little different from the one I'm used to.

I'm also going to be looking at development from a different perspective than in the past. pic.twitter.com/Hch7kkGZA0 - Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) April 27, 2021

Chère communauté du versus fighting, chers World Warriors,



Le 1er mai, je vais changer d'entreprise. Je vais travailler pour un studio qui est un peu différent de celui auquel j'étais habitué. Je vais également avoir un autre point de vue sur le développement.



Le logo de mon nouveau studio est vert, et donc raccord avec JIMMY ;p

C'est donc chez le studio Delight Works, principalement connu pour la série Fate/, qu'Ono va bientôt poser ses valises. S'il ne le précise pas, l'intéressé va pourtant occuper les postes de président et de chef de l'exploitation (ou COO dans la novlangue des start-uppers), comme le détaille le communiqué officiel.

On s'donne rendez-vous

Désormais tourné vers le jeu mobile, Ono espère toutefois garder le contact avec la communauté qui l'a accompagné pendant ses plus belles décennies chez Capcom, mais il faudra lui laisser le temps de trouver un nouvel équilibre :

There may be some distance between me and everyone at FGC for a while. I may be away from the FGC for a while, but I'm looking forward to spending time with you again when I get the chance.



I appreciate your continuing support. - Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) April 27, 2021

Il pourrait y avoir un peu de distance entre la communauté du versus fighting et moi-même pendant un petit moment. Je vais sans doute être éloigné, mais j'ai hâte de pouvoir repasser du temps avec vous dès que j'en aurais l'occasion. Merci pour votre soutien continu.

Souhaitons donc au sieur Ono de profiter pleinement de ses derniers jours de vacances, sachant qu'il prendra donc ses nouvelle et prestigieuses fonctions le 1er mai, un jour tout sauf férié sur l'Archipel.