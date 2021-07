Les employés d'Activision Blizzard mécontents de la réaction de Bobby Kotick, leur réponse

Après plusieurs jours de silence, et l'annonce d'une journée de manifestation (soutenue sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnalités de l'industrie), la direction d'Activision Blizzard, en la personne de son PDG, a changé de ton et a cherché l'apaisement dans une lettre destinée à ses employés. Cette dernière n'a cependant pas convaincu et plutôt que de s'enfermer à nouveau dans le statu quo, ces derniers ont réagi à leur tour.

Des suites de l'annonce du procès intenté par l'État de Californie contre Activision Blizzard pour harcèlement et sexisme, la direction de l'éditeur américain a provoqué une vive colère en interne en rejetant totalement les accusations et en minimisant la souffrance des victimes.

Cette colère a motivé la rédaction d'une lettre ouverte destinée à la direction d'Activision Blizzard et signée par plus d'un millier d'employés du groupe ainsi qu'à une journée de grève qui s'est déroulée hier au siège californien de l'éditeur. Pour tenter de calmer les esprits, le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, a lui aussi écrit une lettre.

Dans cette dernière, le grand patron du groupe concède que l'équipe dirigeante de sa société n'a pas répondu de la bonne manière à la situation, promet la tenue d'un audit mené par un cabinet d'avocats externe à Activision Blizzard, et annonce la mise en place d'une série de mesures destinées à aider les victimes. Mais de toute évidence, cela ne suffit pas aux employés du géant américain.

En effet, ce roman épistolaire d'un genre nouveau vient de connaître un nouveau chapitre avec une publication d'une nouvelle lettre ouverte, transmise au site américain IGN, dans laquelle les employés d'Activision Blizzard répondent au message de Bobby Kotick. Dans ce nouveau texte, ils listent ce qui manquaient dans les mesures annoncées par leur direction :

À la veille de la grève des employés, la direction d'Activision Blizzard a diffusé un communiqué dans lequel il présente ses excuses pour sa réponse blessante au procès intenté la semaine dernière par le DFEH. Bien que nous soyons satisfaits par le fait de voir que l'ensemble de nos voix, qui inclut une lettre ouverte contenant des milliers de signatures d'employés actuels, a convaincu la direction de changer le ton de ses communications, cette réponse ne parvient pas à adresser les éléments critiques au coeur des craintes des employés.



La réponse d'Activision Blizzard n'a pas adressé les éléments suivants :



-La fin de l'arbitrage forcé pour tous les employés.

-La participation des employés à la supervision des politiques de recrutement et de promotion.

-Le besoin d'une plus grande transparence en matière de salaires de manière à assurer l'égalité à ce niveau.

-La sélection par les employés d'une société externe qui réalisera un audit des processus de la société dont ceux en matière de Ressources Humaines.



La grève d'aujourd'hui va monter qu'il n'est pas ici question d'un événement unique que nos dirigeants peuvent ignorer. Nous n'allons pas regagner le silence, nous ne serons pas apaisés par les mêmes processus qui nous ont menés à en arriver là.



C'est le début d'un mouvement durable en faveur de meilleurs conditions de travail pour tous les employés, notamment pour les femmes, et plus particulièrement pour les femmes de couleur, les femmes transgenre, les personnes non-binaires et les autres groupes marginalisés.



Nous attendons une réponse prompte ainsi qu'un engagement de la direction à agir sur les sujets énumérés ci-dessus, et nous avons hâte de maintenir un dialogue constructif sur la manière de construire un meilleur Activision Blizzard pour tous les employés.



Aujourd'hui, nous nous levons pour le changement. Demain et après, nous serons le changement.

Les employés d'Activision Blizzard semblent donc reprocher à leur direction la prise de mesures de façade destinées à calmer la gronde et à faire rentrer les choses dans l'ordre sans opérer de changements réels. D'autres sociétés ayant connu une situation similaire au cours des derniers mois, comme Ubisoft par exemple, ont pris des mesures semblables comme la tenue d'audits. Mais les retours des employés concernés plusieurs mois plus tard indiquent que selon eux, ces mesures n'ont rien changé.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la direction d'Activision Blizzard n'a pas répondu à ces nouvelles demandes.

