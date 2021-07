Kena Bridge of Spirits se reporte encore une fois

Selon une maxime bien de chez nous, un problème survenu par deux fois a toutes les chances de se reproduire une troisième. Ce que personne n'avait en revanche vu venir, c'est que Kena Bridge of Spirits subisse un nouveau report, et invente aujourd'hui l'expression "jamais trois sans quatre".

Voilà maintenant plus d'un an que le jeu d'action empreint de fantasy du studio Ember Lab s'est dévoilé au yeux du public. Un temps espéré pour le lancement de la PS5 à la fin de l'année 2020, l'aventure avait préféré se reporter au premier trimestre de l'année 2021, avant de se fixer sur le 24 août, une date qui semblait ferme et définitive.

Ponte dei sospiri

Mais les plans ont une nouvelle fois changé, puisque que les développeurs se voient aujourd'hui contraints de repousser Kena Bridge of Spirits d'un mois supplémentaire, histoire de s'offrir le petit laps de temps nécessaire à leur vision initiale :

Nous avons du prendre la difficile décision de repousser la sortie de Kena au 21 septembre pour peaufiner le jeu sur toutes les plateformes. L'équipe a travaillé extrêmement dur et nous avons la sensation que ce délai est crucial afin d'assurer que l'expérience soit la meilleure possible.



Nous savons que bon nombre d'entre vous êtes impatients à l'idée d'y jouer et nous vous remercions pour votre patience alors que nous continuons le travail afin de livrer la meilleure version de Kena.

Gageons que le développement du jeu sur trois supports différents aura effectivement mis les nerfs des développeurs à rude épreuve, et il faudra donc patienter jusqu'au 21 septembre prochain pour découvrir l'univers et les puzzles de Kena Bridge of Spirits sur PC, PS4 et PS5. Le jeu continue donc de figurer encore un peu aux côtés des très nombreux reports auxquels l'industrie doit s'habituer, une évidence dans une époque aussi incertaine.

Allez, cette fois, c'est la bonne ! Et puis, Kena vaut bien ça, non ?