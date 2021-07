Abandoned : Blue Box entretient le flou et joue avec le feu

Après des déclarations pleines d'excuses, on pensait la communication autour du mystérieux projet qu'est Abandoned calmée par l'emballement démesuré de l'Internet moderne. À croire que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement : Oops, they did it again.

À quelques heures maintenant du début du pré-téléchargement de l'Abandoned Realtime Experience sur PS5, Blue Box Game Studios a encore eu une idée de génie. La société néerlandaise dirigée par Hasan Kahraman, s'est illustrée avec un tweet teaser très spécial avec une illustration qui prête à toutes sortes d'interprétations.

Êtes-vous prêts ? Nous le sommes !

Pas besoin de trop plisser les yeux pour discerner en fond, flouté, le visage d'une personne portant un bandeau sur son oeil gauche. On peut même le deviner barbu. Et si vraiment on y met du sien, on jurerait voir Snake de Metal Gear Solid. Un série Hideo Kojima, évidemment. La vérité est qu'il s'agit probablement d'un modèle 3D tout fait avec un zeste de flou Photoshop, même si Kahraman conteste.

Comme n'importe qui pourrait s'en douter, cela a mis à feu et à sang les réseaux sociaux qui cherchent toujours à l'heure qu'il est ce que les lettres tout aussi brouillées surplombant le nom du jeu veulent bien signifier. Certains veulent y voir "Welcome to Silent Hill".

Quoi qu'il en soit, on restera intrigué par le fait que Blue Box ait procédé de la sorte. Il y a quelques semaines, après avoir pratiquement incité la Toile partir sur les suppositions d'un projet lié à Silent Hill, les joueurs avaient eu droit à des excuses et un démenti formel de tout lien avec Kojima, Konami, et Silent Hill. Le patron de Blue box était alors apparu assez abattu. Sincère ? Difficile à savoir tant la communication autour d'Abandoned continue de jouer avec le feu.

On rappelle que le studio compte sur une "application" pour révéler de quoi il en retourne exactement. Celle-ci sera bientôt téléchargeable et permettra, à partir du 10 août prochain de découvrir l'introduction du jeu. Seront ensuite diffusées plusieurs trailers d'une durée de 5 à 12 minutes, des extraits de gameplay ainsi que des événements en direct. Ce qui, quand même, pour un studio indé, laisse penser qu'il y a des ambitions. Mais les moyens ? Seul l'avenir nous le dira. Peut-être. Ah tiens, vous avez remarqué que dans "peut-être" il y a un P et un T ? Coïncidence ?