Xbox Series X|S : Satya Nadella parle d'un record de ventes, un analyste donne une estimation

Cela fait maintenant plusieurs années que Microsoft ne communique plus directement les chiffres de ventes de ses consoles. Mais cela ne l'empêche pas de parler de ces mêmes ventes lorsque les choses vont bien. Et c'est justement ce que vient de faire le grand patron du géant américain.

Microsoft fait partie de ces sociétés qui viennent de communiquer leurs derniers résultats financiers. Et puisque Microsoft, c'est Xbox, la situation de la branche jeu vidéo du groupe américain a été évoquée. Au cours de la traditionnelle conférence téléphonique liée à l'annonce de ces résultats, le PDG de Microsoft Satya Nadella a évoqué le positionnement de sa société vis-à-vis du jeu vidéo :

Nous sommes totalement investis dans le jeu vidéo. Les Xbox Series S et X sont les consoles qui se vendent le plus vite de notre histoire avec à date un plus grand nombre de consoles vendues qu'au cours de toutes les précédentes générations. Satya Nadella veut ainsi dire que si l'on compare les huit premiers mois sur le marché des Xbox Series X|S à ceux des Xbox One, Xbox 360 et Xbox, alors il apparaît qu'une plus grande quantité de Xbox Series X|S a été vendue.

Dans le vert (de Xbox)

Malheureusement pour les curieux, le grand patron de la firme de Redmond ne donne pas de chiffre exact. La société d'études Niko Partners, relayée sur Twitter par son analyste sénior Daniel "ZhugeEX" Ahmad, se risque à parler d'une estimation de 6,5 millions de Xbox Series X|S distribuées au 30 juin dernier.

À titre de comparaison, ses estimations sur une durée similaire placent la Xbox One à 5,7 et la Xbox 360 à 5 millions (à noter qu'au total, la Xbox 360 s'est mieux vendue que la Xbox One). La demande en Xbox Series X|S reste forte, en particulière en Amérique du Nord, et Microsoft a réussi à améliorer l'approvisionnement en consoles au cours du dernier trimestre.

D'une manière plus générale, les recettes liées au jeu vidéo ont augmenté de 11% par rapport à la même période il y a un an. La branche contenu et services Xbox a connu une baisse de 4% de ses recettes malgré une hausse des abonnements au Xbox Game Pass et des ventes de jeux First Party. Cette baisse a été provoquée par une diminution des ventes de jeux d'éditeurs tiers, ventes particulièrement fortes il y a un an.

Les ventes hardware Xbox ont cependant largement compensé cette diminution avec une explosion de ses recettes à hauteur de 172%. Bien évidemment, cette forte hausse est provoquée par le maintien d'une forte demande autour des Xbox Series X|S. D'après Microsoft, les choses vont donc plutôt bien du côté de Xbox. Avec nombre de jeux à venir prochainement, dont Halo Infinite à la fin de cette année, la branche jeu vidéo de Microsoft devrait donc s'assurer une bonne fin d'année.

Que pensez-vous de ces statistiques et autres chiffres ? Ressentez-vous un gain d'intérêt pour les consoles et jeux Xbox ? Avez-vous déjà acheté une Xbox Series X ou S ? Si non, comptez-vous le faire prochainement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.