Silent Hill : Norman Reedus dans une étrange vidéo avec une mascotte de la série

On a beau n'avoir absolument aucune information concrète, l'agitation autour d'un revival de Silent Hill qui dure depuis maintenant des mois est en train de faire valser toute raison. Surtout quand un acteur impliqué dans le très avorté P.T. s'y met.

Star de The Walking Dead et protagoniste principal de Death Stranding, Norman Reedus est aussi un sacré coquin. Voilà quelques heures, l'acteur américain a posté sur son compte Instagram une très courte vidéo on ne peut plus énigmatique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par norman reedus (@bigbaldhead)

Bonne nuit, écrit-il, alors qu'on peut le voir sautille en compagnie d'un lapin géant. Vos yeux experts auront bien discerné quelque chose concernant cet invité surprise. Non, ce n'est Bugs Bunny, ni Roger Rabbit, et pas vraiment le rongeur de Duracell.

Lapin compris

On reconnaît très clairement Robbie the Rabbit, mascotte du parc d'attractions de Lakeside, que l'on a pu voir dans Silent Hill 3, Silent Hill 4 : The Room, Silent Hill : Homecoming, Silent Hill Downpour et plus récemment dans le chapitre XVI de Dead by Daylight consacré à la licence de Konami. Est-ce à dire que celui qui devait incarner le héros du Silent Hills de Hideo Kojima a un message à faire passer ? Rien n'est mois sûr. Pour ce qui est du timing, en tout cas, il a choisi son moment. Entre les rumeurs envoient le designer japonais sur la licence, celles qui parlent d'un titre concocté par Bloober Team, celles d'un retour de Keiichiro Toyama avec son nouveau studio ou encore les étranges teasings pour un projet intitulé Abandoned, l'Internet avait déjà de quoi faire.

À moins que l'intéressé ne donne une explication, ce qui ne semble pas dans ses habitudes, cela va donner une nouvelle raison à l'Internet moderne de partir dans de nouvelles théories, plutôt kojimesques. Rappelons qu'aux dernières nouvelles des discussions étaient lancées sur une nouvelle collaboration entre les deux hommes...