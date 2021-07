Summer Game Fest : Suivez l'Annapurna Interactive Showcase à 21h00

Éditeur de productions indés très en vue, Annapurna Interactive va tenir sa première "conférence" virtuelle dans quelques heures.

Last Stop vient à peine de sortir que son éditeur embraye déjà sur un avenir plutôt chargé, avec un événement très important. C'est en effet ce jeudi 29 juillet, à partir de 21h00, que vous allez pouvoir suivre l'Annapurna Interactive Showcase, annoncé il y a quelques semaines maintenant et inscrit dans le cadre du Summer Game Fest. Il suffira de rester dans cet article et regarder la fenêtre vidéo ci-dessus. Mais que nous réserve ce premier rendez-vous ?

Une rencontre au sommet ?

C'est qu'Annapurna ne manque pas de titres à publier pour les prochains mois. On pourra citer Solar Ash, le très félin Stray, Open Roads, 12 Minutes (qui arrive le 19 août prochain), Hindsight, Neon White, Skin Deep, The Artful Escape... Il y aura du gameplay et probablement des dates.

Et malgré cette quantité déjà respectable, des surprises sont prévues durant ce showcase. Les fuites concernant un DLC pour Outer Wilds vont-elles se concrétiser en annonce ? Faut-il commencer à élaborer des théories fumeuses concernant Hideo Kojima, Silent Hill et Blue Box ? Réponse d'ici peu.