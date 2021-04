Outer Wilds : La base de données de Steam laisse fuiter un potentiel DLC

En plein coeur de l'été 2019, le studio Mobius Digital nous conviait à un voyage spatial pas comme les autres, et marquait l'année de son sceau, allant même jusqu'à décrocher le titre si convoité de GOTY. Il n'en fallait vraisemblablement pas plus à l'éditeur Annapurna Interactive, qui espère bien prendre la vague cosmique avec la décontraction du surfeur d'argent.

Alors que le portage d'Outer Wilds sur Switch continue de se faire attendre, la base de données de la plate-forme Steam vient de voir apparaître une nouvelle fiche au nom évocateur : Outer Wilds : Echoes of the Eye.

Bon pied, bon oeil ?

Derrière ce simple nom qui semble en placer une pour l'Oeil de l'Univers, l'un des objets astrophysiques qui composent ce petit monde en forme de boucle temporelle, se cache potentiellement un DLC des familles. Cette théorie d'abord formulée par le consultant Simon Carless a en effet été reprise par l'éditeur Annapurna Interactive, accompagnée de cet unique oeil sous forme d'emoji. Cette même réponse aura ensuite subit le même traitement via le compte du studio Mobius Digital, qui n'hésite donc pas à faire dans la surenchère :

Pour un peu, on se croirait dans le chat interne de la rédaction de Gameblog. Il ne manque plus que l'emoji Trazom, et le compte y est.

En attendant de découvrir ce qui se cache réellement derrière Echoes of the Eye, rappelons qu'Outer Wilds, notre GOTY 2019, est toujours disponible sur Mac, PC, PS4 et Xbox One, et qu'il vous enverra dès cet été dans l'espace, oui mais sur Switch.