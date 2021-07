New World : EVGA remplace les RTX 3090 qui ont succombé

Comme nous avions pu le voir ces derniers jours, le MMORPG New World de chez Amazon avait briqué certaines cartes graphiques, rendant même certaines d'entre elles inutilisables . Le fabricant EVGA vient, en conséquence, de confirmer prendre en charge les cartes défectueuses.

On pourrait presque dire que c'est la moindre des choses quand on paie une carte graphique plus de 1500 euros. Dans notre monde actuel, rien n'est jamais acquis. Le fabricant EVGA a eu l'élégance de prendre en charge les cartes graphiques RTX 3090 défectueuses suite à un contact avec New World.

Le constructeur a confirmé la chose à nos confrères de chez PCGamer. Visiblement, EVGA dispose cartes en stock pour résoudre les soucis rapidement avec l'expédition d'une carte graphique neuve.

D'après le Youtubeur hardware et tech JayzTwoCents (3,45 millions d'abonnés) le problème serait présent aussi sur de nombreux autres modèles de cartes comme vous pouvez le voir dans son message Twitter ci dessous :

I've now had the following GPU owners express they have had shut downs and failures with New World...

RX590

6800

6800XT

6900XT

3080Ti

3090

So once again, the issue definitely is with SOMETHING in the way the game New World is rendering. This ISNT a 3090'exclusive issue! PERIOD!!