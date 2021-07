Le MMORPG New World ferait totalement planter (et même pire) certaines RTX 3090

Le MMORPG New World lance actuellement sa bêta fermée et forcément beaucoup de streamers et autres joueurs amateurs de MMIRPOG se ruent sur la proposition d'Amazon. Sauf que le jeu semble provoquer de gros soucis à certains modèles de cartes graphiques.

À voir aussi : Red Dead Redemption 2 PC est compatible Nvidia DLSS, le lancement en vidéo

Tout commence par le tweet du streamer Gladd (tout de même 430.000 abonnés sur Twitch) qui explique ceci :

ATTENTION:



Playing the New World beta on my EVGA 3090 has fried my graphics card completely. There are many accounts of this same thing happening with the same card with the same game.@TEAMEVGA @playnewworld @EVGA_JacobF



I just want to make sure this doesn't happen to others - Gladd (@Gladd) July 21, 2021

Jouer à la Bêta de New World sur mon EVGA 3090 a complètement grillé ma carte graphique. Il y a de nombreux témoignages de ce qui s'est passé avec la même carte et le même jeu.Forcément, ce message a de quoi intriguer et quand on fouille un peu sur le forum officiel du jeu, on réalise que ce n'est effectivement pas un cas isolé et que plusieurs personnes souffrent de cet étrange plantage. Un joueur de New World explique même qu'après avoir entendu un "POP" le carte a lâchée et le PC s'est éteint. Visiblement, cela semble se produire avec les modèles EVGA 3090 FTW3.

On attendra de voir si le problème se généralise avant de crier au loup. Le problème est d'autant plus complexe qu'il s'agit d'une carte haut de gamme avec forcément un nombre de soucis potentiel moins visible qu'avec une carte plus accessible pour le grand public.

Pour l'instant Amazon Games n'a pas communiqué sur le sujet. Mais nul doute qu'avec un gros streamer sur l'affaire, les choses vont sans doute s'accélérer.