Pac-Man : Casio lance une nouvelle montre numérique au look vintage

Ses 40 ans désormais révolus, le personnage rond comme un ballon et aussi jaune qu'un citron de Bandai Namco mérite n'en a pourtant pas fini avec les collaborations. C'est encore une fois au poignet qu'il célèbre sa vie et son oeuvre.

À voir aussi : DeLorean de Retour vers le Futur vs van des Tortues Ninja dans un jeu de course, la vidéo

Après RJ et Timex, c'est à Casio que revient le droit de d'afficher le personnage créé par Toru Iwatani sur une tocante. Le constructeur annonce la sortie l'A100WEPC, inspirée de sa célèbre montre à quartz F-100, sortie durant la (superbe) année 1978, avec un cadran aux couleurs de Pac-Man.

La nouvelle montre A100WEPC est basée sur la montre A100, dont la sortie est prévue pour la rentrée, et qui reprend le design de la F-100 originale, y compris la disposition unique des quatre boutons à l'avant. Le modèle est conçu pour évoquer le style amusant et rétro du jeu PAC-MAN. Le cadran de la montre présente pixels colorés et les fantômes de PAC-MAN, et le logo ILLUMINATOR central est représenté avec la police de PAC-MAN. Le design du cadran reproduit fidèlement l'écran du jeu PAC-MAN, jusque dans les détails comme la ligne rose marquant la sortie du nid d'où sortent les fantômes. Le boîtier de la montre, plaqué or, s'inspire de la couleur de la borne du jeu d'arcade PAC-MAN. Le bracelet supérieur de la montre est gravé au laser d'une représentation de PAC-MAN poursuivi par des fantômes et à l'inverse, la scène de PAC-MAN poursuivant des fantômes est représentée sur le bracelet inférieur. Le fond du boîtier présente également le logo et les icônes de PAC-MAN.

Proposée pour 12.100 Yens au Japon (environ 100 euros) et attendue pour , cette montre pesant 53 grammes - qui ne permet malheureusement pas de lancer une partie de Pac-Man - est attendue pour le mois d'août.