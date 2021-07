Mortal Kombat 11 : Des ventes sanglantes 2 ans après sa sortie

Paru en 2019, Mortal Kombat 11 n'a éprouvé aucune peine à entrer dans les chaumières pour imposer ses bastons grand-guignolesques. Les chiffres parlent et ils rendent bien les coups... et les Fatalities.

Il était passé au-dessus de la barre des 8 millions en octobre 2020, la progression continue d'être impressionnante. Mortal Kombat 11 s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires à travers le monde. En 2 ans, on peut dire qu'il a fait le plein - l'arrivée de la version Ultimate et de certains personnages supplémentaires (Rambo, le T-800 et RoboCop, pour ne citer qu'eux) ont dû bien aider. Une excellente nouvelle à la veille des 30 ans de la série. Celle-ci vient de franchir les 73 millions d'unités depuis 1993 et les sorties sur consoles.

Ed Boon, co-créateur et directeur créatif de NetherRealm, est évidemment très heureux :

Lorsque Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait la franchise qu'elle est aujourd'hui avec plus de 73 millions de jeux vendus. Nous avons certains des fans les plus passionnés au monde et nous apprécions le soutien qu'ils nous ont montré au fil des ans.

Ce chiffre maintient la licence la plus juteuse de tous les temps dans le domaine du jeu de combat, devant Smash Bros. et ses 65,1 millions, Tekken et ses 51 millions et Street Fighter et ses 46 millions. À noter que les versions mobiles de Mortal Kombat ont quant à elles dépassé les 138 millions de téléchargements. De quoi faire rire Christophe Lambert encore longtemps.