Un simulateur de... nettoyage au Kärcher disponible en Early Access sur Steam

Pour une raison difficile à expliquer, certaines tâches pour le moins pénibles/fatigantes/ennuyeuses dans la vraie vie ont le potentiel de devenir distrayantes une fois transformées en jeux vidéo. Ça, les développeurs de FuturLab en ont de toute évidence bien conscience.

À lire aussi : Le Steam Néo Fest reviendra en octobre

Voilà un jeu qui devrait plaire à un ancien Président de la République. PowerWash Simulator permet en effet aux joueurs d'utiliser des nettoyeurs haute-pression pour donner un coup de propre à des bâtiments, des véhicules, etc. Et à en croire la bande-annonce du jeu disponible ci-dessus, l'expérience s'annonce étrangement relaxante.

Dans ce jeu développé outre Manche, il est question d'une vue de type FPS. Mais bien évidemment, les armes à feu ont été remplacées par différents types de nettoyeurs (à l'instar de FPS plus classiques, il est ici aussi question de loadouts). Le joueur gagne de l'argent en terminant des missions et ces sommes peuvent ensuite être utilisées pour acheter in-game de nouveaux nettoyeurs ainsi que différents types de savon.

"On va vous en débarrasser"

Le jeu a une dimension scénarisée et les différents jobs doivent être effectués dans des lieux et conditions variés (certaines situations sont plus réalistes que d'autres). PowerWash Simulator est en Early Access Steam depuis mai dernier et du propre aveu de ses développeurs, de nombreux ajouts sont attendus d'ici la sortie du jeu en bonne et due forme.

Pour ce qui est du Mode Carrière, ils affirment que de nouveaux chantiers seront ajoutés régulièrement tout au long de l'Early Access. Un Mode Défi a récemment été ajouté dans lequel le joueur doit limiter les quantités d'eau et de nettoyant qu'il utilise. FuturLab compte également ajouter un mode multijoueur à six en "free play" et à deux en Mode Carrière.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la date de sortie finale de PowerWash Simulator n'a pas encore été annoncée. Et pour ce qui est des plates-formes concernées, le jeu est uniquement disponible sur PC via Steam. Même si des versions consoles n'ont pas encore été annoncées, les développeurs ne rejettent pas l'idée.

Que vous inspire PowerWash Simulator ? S'agit-il d'un jeu qui pourrait vous intéresser ? Aimeriez-vous qu'il sorte sur d'autres plates-formes ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.