Steam Deck : Valve et Gabe Newell commentent les comparaisons avec la Nintendo Switch

Annoncer une console portable en 2021, c'est s'assurer d'avoir droit à des comparaisons avec la très populaire Nintendo Switch. Le fait qu'en termes d'apparence et de fonctionnalités la nouvelle machine de Valve partage quelques ressemblances avec la console portable de Nintendo n'a rien arrangé. Sans surprise, la firme de Gabe Newell a été rapidement amenée à s'exprimer à ce sujet.

Comme indiqué précédemment, le site américain IGN a eu la primeur de la découverte console en mains de la Steam Deck. Dans le cadre de cette preview, il a également eu l'opportunité de s'entretenir avec plusieurs personnalités derrière la création de la console. Et lorsqu'il a été question des comparaisons entre la Steam Deck et la Nintendo Switch, c'est Greg Coomer, designer chez Valve qui a répondu. Selon lui, la console de la firme de Kyoto et la nouvelle création de Valve ne visent pas le même public :

Nous avons essayé de prendre toutes les décisions concernant la Steam Deck en visant le public qui passe déjà un bon moment en interagissant avec les jeux qui sont sur cette plate-forme, sur notre plate-forme. C'est véritablement comme ça que nous prenions nos décisions. Nous nous sommes retrouvés avec un appareil qui partage certains traits cosmétiques avec une Switch. Mais c'était simplement... un artéfact de notre manière de procéder en termes de design.

L'avis du boss

Gabe Newell, le co-fondateur et grand patron de Valve, a également donné son avis sur la question. S'il ne nie pas les qualités de la console de Nintendo, et son succès commercial considérable, il estime que les deux machines ne visent pas le même public :

Je pense que Nintendo a fait un excellent travail en matière de ciblage du public qu'ils visent avec le contenu dont ils disposent. Et les choses vont être différentes (sur Steam Deck). Lorsque vous prenez ce truc (une Steam Deck) en mains, elle donne bien plus l'impression de disposer d'une ergonomie destinée à quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec une manette chère non ? Car elle est plus grosse et volumineuse qu'une Switch. Et si nous avons fait les bons choix, c'est le bon compromis à faire pour le public que nous visons. Bien évidemment, je crois qu'ils ont vendu quelque chose comme 85 millions de Switch (Gabe Newell sous-entend ici qu'il est indéniable que Nintendo a fait de bons choix avec la Switch vu le succès rencontré par la console, ndlr).



Voyons les choses ainsi. Si vous êtes un joueur, que vous prenez une Switch en mains et que juste après vous saisissez une (Steam Deck), vous saurez laquelle des deux est faite pour vous non ? Et vous le saurez au bout de dix secondes.

Il est indéniable que la stratégie derrière la Steam Deck est différente de celle derrière la Nintendo Switch. Par exemple, le constructeur américain peut difficilement viser le jeune public et ne peut pas du tout s'adresser aux joueurs uniquement intéressés par la licences Nintendo. Les deux fabricants ont par ailleurs un positionnement tarifaire sensiblement différent. Et ils n'ont pas non plus le même rapport à la technologie.

Cela étant dit, il existe également un public de joueurs qui peut à la fois être séduit par la proposition de Nintendo sur Switch, en termes de productions 100% Big N par exemple, et par la possibilité de jouer sur Steam Deck aux grosses productions AAA ainsi qu'aux expériences 100% PC auxquelles la Switch n'a pas accès. Bien évidemment, profiter des deux machines nécessite de disposer d'un certain budget. Mais il ne peut pas être exclu qu'à terme, certaines personnes possèdent les deux machines.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED débarquera dans les rayons en octobre prochain. La Steam Deck commencera quant à elle à être livrée aux personnes qui l'ont réservée en décembre prochain.

Que pensez-vous de ces déclarations des représentants de Valve ? Le design de la Steam Deck résulte-t-il selon vous d'une volonté de copier la Switch ? Quelle machine vous intéresse le plus ? Appréciez-vous ce que proposent les deux consoles ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.