Sony renouvelle le dépôt de marque du... PlayStation Home, un retour sur PS5 possible ?

Le PlayStation Home, monde virtuel auquel avaient accès les utilisateurs de PlayStation 3, a beau avoir fermé ses portes virtuelles il y a plus de six ans, certains de ses utilisateurs ne sont jamais passés à autre chose et continuent d'espérer un retour. C'est ainsi que la petite activité dont il est question ici a été repérée.

Le 21 juillet dernier, Sony Interactive Entertainment a renouvelé le dépôt de marque du PlayStation Home auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Grâce à ce renouvellement, la marque est protégée en Europe jusqu'au 21 octobre 2028. La démarche a été repérée par un utilisateur du site américain Reddit qui surveille la moindre activité en rapport avec le PlayStation Home.

Pour ce qui est de la description associée à cette marque, Sony ratisse logiquement très large. Il est cependant possible de souligner que le PlayStation Home peut être associé à des choses comme des "logiciels de jeux d'ordinateurs," des "services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet," des "hébergement d'infrastructures web en ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la conduite de réunions, rassemblements, discussions interactives et jeux interactifs," ou encore de "services de rencontres et de réseautage social, à savoir présentation de joueurs de jeux électroniques à des tiers."

Vers un retour à la maison ?

Bien évidemment, ces différents dépôts de marque ne sont pas une garantie que Sony prépare le retour de son monde virtuel. Le constructeur japonais peut simplement protéger ses arrières (il a déjà renouvelé d'autres marques liées au PS Home plus tôt cette année). Cela étant dit, il est indéniable qu'un concept comme le PlayStation Home, avec ses environnements inspirés par les jeux sortant sur consoles Sony dans lesquels les utilisateurs peuvent se rencontrer virtuellement ou prendre part à des activités, se prêterait plutôt bien à une nouvelle version en réalité virtuelle.

L'association du concept derrière le PlayStation Home et les nouvelles fonctionnalités du PSVR 2 pourrait donner quelque chose d'intrigant/intéressant. De plus, le SSD de la PS5 pourrait limiter les temps de chargement entre les zones, qui étaient un gros point noir de l'expérience sur PS3. En y réfléchissant bien, le retour du PlayStation Home ne paraît donc pas comme une idée totalement farfelue. Mais en attendant une annonce de la part de Sony à ce sujet, ou des fuites considérables, il est totalement impossible de faire la moindre affirmation à ce sujet à l'heure actuelle.

Seriez-vous intéressés par un retour du PlayStation Home ? Si oui, souhaiteriez-vous qu'il s'agisse d'une nouvelle version compatible avec la réalité virtuelle ? Ou préféreriez-vous une expérience similaire à la version originale ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.