PS5 : 6 mois d'Apple TV+ offerts à tous les utilisateurs, les infos

Une console, ça sert évidemment à jouer. Mais pas que. Au fil du temps, les possibilités offertes par les machines en matière de divertissement "hors jeu" ne font qu'augmenter. La PS5, console bien dans son époque, donne elle aussi accès à nombre d'applications de divertissement. Et l'une d'entre elles propose actuellement une offre réservée aux possesseurs de la nouvelle console de Sony.

Le site officiel de PlayStation révèle que les possesseurs de PS5 ont la possibilité aujourd'hui de récupérer six mois d'abonnement gratuits au service Apple TV+. Ce dernier, accessible via l'application Apple TV, donne accès aux séries et films Apple Originals comme See (avec Jason Momoa et Dave Bautista) ou Ted Lasso (avec Jason Sudeikis).

Cette offre, qui doit être activée avant le 22 juillet 2022, nécessite simplement de disposer d'un compte PlayStation Network et d'un identifiant Apple (avec un mode de paiement enregistré sinon ça serait pas drôle). Pour trouver l'application Apple TV, il suffit de la chercher dans la barre de recherche de la PS5 ou d'aller dans "Toutes les applications" sur le Portail multimédia de la console de Sony.

Goûter à la pomme ?

À noter que les personnes qui profitent déjà du mois d'essai à Apple TV+ ou qui sont tout simplement déjà abonnées au service de la marque à la pomme peuvent elles aussi profiter de cette offre. Ces six mois gratuits, une fois récupérés via une PS5, peuvent être utilisés via un navigateur web, une smart TV ou encore via les versions PS4 ou iOS de l'application Apple TV.

À titre d'information, une fois cette période de six mois arrivée à son terme, l'abonnement à Apple TV+ coûte 4,99 euros par mois. Les personnes intéressées par cette offre qui ne disposent pas d'un identifiant Apple peuvent en créer un à cette occasion. Autre détail qui a son importance, les films et séries n'étant pas produits par Apple présents dans l'application Apple TV ne sont pas inclus dans l'abonnement Apple TV+. Pour les regarder, il est nécessaire de les acheter ou les louer à part.

Que dites-vous de cette offre ? Comptez-vous en profiter ? Refusez-vous de vous créer un identifiant Apple ? Les productions originales de la firme de Tim Cook vous intéressent-elles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.