EA Play Live : Lost in Random dévoile son système de combats et sa date de sortie

Voilà maintenant plus d'un an qu'Electronic Arts a levé le voile sur le nouveau jeu de son label EA Originals (à ne pas confondre avec celui d'Ubisoft hein) : Lost in Random, le nouvel effort des développeurs de Fe, déjà signé chez le géant américain. Comme en 2020, c'est via un événement tout ce qu'il y a de plus en ligne que l'aventure rejoue, sans doute après avoir fait un double.

Le mois dernier, Zoink Games épaississait le trait en nous révélant ce qui se trame dans le royaume Burtonesque d'Aléa, alors que deux soeurs se voient tragiquement séparées par un coup du sort. Enfin... un jet de dés, quoi.

Aujourd'hui, le directeur créatif Olav Redmalm s'est invité dans l'EA Play Live pour dévoiler plus en détails les DICE battles, les combats du jeu aux mécaniques mélangeant action et jeu de cartes. En récoltant des pièces au cours de son aventure, la jeune Paire amassera un butin qui lui permettra d'acheter cartes de buffs et d'attaque au dealer du coin.

Face à une palanquée d'adversaires démesurés, son dé de compagnon permettra de varier les approches : pendant que Paire canarde et fait usage de ses nombreux pouvoirs, Décisse accumule de l'énergie, pour finalement stopper le temps, et laisser libre cours à ses envies stratégiques.

Ceux qui auront été charmés par la direction artistique de Lost in Random n'auront plus longtemps à attendre, puisque le jeu sortira le 10 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.