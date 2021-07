Netflix précise ses intentions vis-à-vis du jeu vidéo, le mobile n'en est qu'une partie

Un des gros sujets dans l'actualité de cette semaine est l'arrivée de Netflix parmi les services donnant accès à des jeux vidéo en streaming à ses abonnés. Et si le groupe américain a déjà apporté quelques indications à ce sujet, il n'a pas encore tout dit. Aujourd'hui, des éléments additionnels apportent un éclairage supplémentaire sur les ambitions vidéoludiques du géant de la VOD.

À l'instar de nombreuses autres sociétés, Netflix a récemment communiqué ses derniers résultats financiers. Des suites de cette annonce, la société américain a également tenu une conférence téléphonique au cours duquel ces mêmes résultats ainsi que la stratégie à venir ont été abordés. C'est à cette occasion que Greg Peters, chef d'exploitation et chef de produit chez Netflix est revenu sur les intentions du groupe vis-à-vis du jeu vidéo.

Selon lui, Netflix perçoit le jeu vidéo comme une "extension de l'offre en matière de divertissement" au coeur de son activité depuis 20 ans. Et si Netflix compte bel et bien ne développer que des jeux mobile dans un premier temps, d'autres formats pourraient être envisagées par la suite.

Autre élément qui montre que Netflix ne veut pas se fermer de porte dès qu'il est question de jeu vidéo, Greg Peters explique que sa société envisage de confier ses licences à des éditeurs/studios tiers, développer des jeux qui reposent sur des licences existantes de Netflix ou créer des jeux standalone. Il ajoute également qu'il est totalement concevable qu'un jeu suffisamment populaire soit par la suite transformé en film ou série.

C'est que le début

Toujours d'après lui, l'ajout des jeux vidéo à son offre est un moyen d'augmenter le rapport variété-quantité-prix dont bénéficient les abonnés à Netflix. Cela étant dit, il précise que les initiatives de Netflix en matière de jeu vidéo vont commencer de manière "relativement modeste" mais que la stratégie du groupe vis-à-vis du jeu vidéo est liée à un "effort sur plusieurs années."

Netflix voit donc dans le jeu vidéo une meilleure arme dans la guerre pour le temps des consommateurs que le rachat de studios de cinéma. Les déclarations de Greg Peters soulèvent en tout cas de nombreuses questions. Qu'entend-il par exemple lorsqu'il parle "d'autres formats" ? Parle-t-il de jeux créés pour être utilisés spécifiquement sur un téléviseur ? Sur un ordinateur ? Les jeux étant prévus pour être utilisés en streaming, il n'a pas à se soucier des spécificités de telle ou telle console par exemple.

Et si Netflix compte proposer ses propres jeux vidéo, va-t-il ouvrir des studios ? Ou engager des structures existantes qui développeront les jeux pour lui ? Et compte-t-il proposer des jeux tirés de ses licences de manière traditionnelle sur d'autres consoles (comme il l'a déjà fait avec le jeu lié à la troisième saison de Stranger Things) ? Et quid des références à PlayStation et ses jeux trouvées dans le code de son application iOS ? Quand arriveront les premiers jeux sur mobiles ? Toutes ces interrogations restent encore sans réponses pour le moment. Il faudra donc attendre pour y voir plus clair.

Que pensez-vous de ces nouvelles précisions ? Netflix a-t-il raison de se lancer dans le jeu vidéo selon vous ? Sa stratégie vous apparaît-elle trop confuse pour le moment ? Envisageriez-vous de jouer à un jeu en passant par Netflix ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.