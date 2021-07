Halo Infinite : Le co-créateur de Halo était "vraiment inquiet" après la présentation de 2020

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présentation de Halo Infinite de juillet 2020 n'a laissé personne indifférent. Et dans l'ensemble, les réactions étaient négatives. Y compris chez les personnes ayant un lien direct avec la licence Halo. Un an après les faits, au tour d'un des pères de Halo de s'exprimer.

À voir aussi : E3 2021 : Revivez l'aperçu du multijoueur de Halo Infinite (REPLAY)

La chaîne YouTube HiddenXperia a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Marcus Lehto, le co-créateur de Halo. Questionné au sujet de la présentation ratée de Halo Infinite de juillet 2020, Marcus Lehto avait évidemment un avis sur la question. Et à l'instar de nombreuses autres personnes, il n'a pas été convaincu. C'est même totalement l'inverse :

Ce que j'ai vu lors du dernier E3 m'a vraiment inquiété. Et je pense que la communauté (des fans de Halo) dans son ensemble était vraiment inquiète elle aussi. Mais vous pouvez clairement voir que 343 a écouté tous les retours et ce qu'ils ont produit pour cette année (à l'E3) était impressionnant.

Pour rappel, la présentation "E3 2020" de Halo Infinite a donné lieu à la naissance de nombreux mèmes dont ceux mettant en scène "Craig" la Brute (surnommée, rappelons-le, "Jean-Louis" par la rédaction de Gameblog).

Ça va mieux

Mais de toute évidence, tout cela n'est plus que de l'histoire ancienne aux yeux de Marcus Lehto. L'ancien directeur artistique de Bungie ne tarit en effet pas d'éloges à propos du travail effectué par 343 Industries :

En tant qu'artiste et directeur de la création qui regarde le jeu dans son ensemble, je suis vraiment impressionné par la direction qu'ils prennent et leur manière de rappeler certains designs originaux. J'ai conscience que de nombreux designs viennent de l'ère Bungie. Mais ils apportent leur propre touche personnelle malgré tout. Ils ne se contentent pas de faire un copier-coller. Ils veulent faire quelque chose d'unique pour Infinite et cela se ressent. Ça a l'air très bon. Pour être honnête, je suis un peu jaloux car il a l'air d'être un des meilleurs Halo jamais créés jusqu'à présent. J'ai donc hâte de lancer le jeu et voir ce qu'ils ont fait. Je leur envoie des bonnes ondes et j'ai toute confiance que 343 va réussir à finir Infinite et le sortir cet automne. Et j'espère que la communauté est là pour les soutenir.

Même si Marcus Lehto n'est plus impliqué dans la création des jeux de la série depuis plusieurs années, il reste très attaché à Halo et partage régulièrement des morceaux de l'histoire de la série sur les réseaux sociaux. Il a par exemple récemment mis en ligne des images inédites tirées de la version de Halo : Combat Evolved utilisée lors de la toute première présentation du jeu.

Pour rappel, Halo Infinite est prévu pour la fin de cette année sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. À l'heure où sont écrites ces lignes, Microsoft n'a pas encore précisé la date de sortie du jeu.

Que pensez-vous de ces déclarations de Marcus Lehto ? Partagez-vous ses impressions au sujet des nouvelles aventures de Master Chief ? Allez-vous donner sa chance à Halo Infinite à sa sortie ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.