Detroit Become Human passe un nouveau cap de ventes

Il y a environ un an, nous avions laissé le dernier jeu de Quantic Dream au palier des 5 millions d'exemplaires vendus. Nous sommes en 2021, et le chiffre a changé. Beaucoup changé.

À voir aussi : TEST de Detroit Become Human : Le meilleur des trois ?

Nouveau cap de ventes franchi pour les aventures de Kara, Connor et Marcus. Detroit : Become Human a dépassé les 6 millions d'unités écoulées, dont 1 million rien que sur PC à date du 6 juillet 2021. 3 ans après sa sortie sur PS4, près de 2 ans après sur son arrivée sur l'Epic Games Store et après une année de présence sur Steam, on peut dire que le dernier jeu de Quantic Dream a un joli succès.

We're proud of #DetroitBecomeHuman, which has officially sold over 6 million units worldwide on PS4 and PC! ⭕️



Thank you 6 million times! ❤️ pic.twitter.com/b5WZn58aPw - Quantic Dream (@Quantic_Dream) July 21, 2021

Nous sommes fiers de Detroit Become Human, qui a officiellement vendu plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde sur PS4 et PC. 6 millions de mercis !

Il s'agit tout simplement du jeu le plus vendu du studio français, passé indépendant en 2019. Son directeur général délégué, Guillaume de Fondaumière confirme une bonne santé :

Malgré la crise sanitaire, l'année 2020 fut marquée par un fort développement de notre société. Notre groupe a confirmé l'année passée tout le bien fondé de sa stratégie d'autoédition, et réalisé un nouveau résultat après impôt record de 5,7 Millions d'euros. Cette tendance très positive se confirme par ailleurs au premier semestre 2021 avec des ventes record enregistrées ces dernières semaines.

Peut-être sera-t-il bientôt temps de parler de la suite des opérations...