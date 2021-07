PS5 : Le studio de Jade Raymond pourrait travailler sur un jeu-service exclusif

Au mois de mars, la très médiatique productrice Jade Raymond annonçait le lancement d'Haven, un nouveau studio indépendant qu'elle dirige depuis son départ de Google, pour le compte de qui elle s'était également lancée dans une nouvelle aventure professionnelle. Si le mystère demeure autour du projet, un indice vient aujourd'hui s'afficher... chez vous.

Dans la vie, il n'y a pas que Bloomberg et Kotaku pour recueillir les indiscrétions des petites mains de l'industrie, il y a Multiplayer Italy aussi. Les transalpins qui nous ont récemment livré pas mal d'informations sur le développement de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope affirment aujourd'hui s'être entretenus avec l'un des développeurs d'Haven, qui aurait consenti à se mettre (brièvement) à table.

Haven, I'm in Haven

Le journaliste Simone Tagliaferri affirme s'être entretenu via l'un de ses contacts du monde des AAA avec l'un des développeurs récemment recrutés par Haven. Après quelques amabilités de rigueur, l'intéressé affirme que Raymond est une nouvelle fois parvenue à rassembler quelques vétérans du milieu, puisqu'une partie d'Haven aurait ainsi oeuvré sur Rainbow Six Siege, les reboots de Tomb Raider et Star Wars Battlefront. Et au cours de la conversation, l'informateur anonyme crache finalement sa Valda :

Ils m'ont recruté pour constituer une équipe qui travaille sur une nouvelle propriété intellectuelle, qui prendra la forme d'un jeu-service, exclusivement pour le compte de Sony.

La notion d'exclusivité était déjà connue, mais cette déclaration - à manipuler avec des pincettes et une paire de gants - a le mérite d'aller dans le sens d'un récent article posté par Raymond, qui voyait dans ce nouveau modèle une clé de voûte pour toute l'industrie :

Le pivot de bon nombre des plus grandes licences de l'industrie a été une étape importante vers l'engagement bidirectionnel : en passant des lancements premium au modèle des jeux-service comme le cas Grand Theft Auto vers Grand Theft Auto Online, par exemple, ou Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Mais pour véritablement accomplir cette nouvelle vision qui fait la part belle à des créateurs connectés aux réseaux sociaux et férus de technologie, il nous faut opter pour un modèle de réseau.

Voilà qui donnera peut-être du grain à moudre aux Nostradamus du jeu vidéo, en attendant de découvrir véritablement de quoi il retourne, et de plus tard confronter le teasing du développeur anonyme à la réalité du projet. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ce modèle d'un nouveau genre dans les commentaires ci-dessous.