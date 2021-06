Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : Soliani dévoile les nouveautés, l'équipe triplée

La surprise eût été totale si Nintendo n'avait pas dégainé un peu précipitamment : le jeu de stratégie coloré Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle aura suffisamment fait les affaires du constructeur pour qu'Ubisoft mette en chantier une suite, toujours développée par les petits gars d'Ubisoft Milan, qui entendent frapper un grand coup.

La vidéo de présentation officiellement diffusée durant l'Ubisoft Forward de l'E3 2021 avait fait son petit effet, et pour cause : l'équipe en charge de la suite Sparks of Hope a su transformer l'essai, puisque les effectifs de David Soliani ont vu leur taille tripler, passant d'une centaine de personnes à plus de 300. CQFD. À l'instar des plus grosses productions du géant français, plusieurs studios collaborent désormais sur le projet, aux côtés des têtes pensantes de l'épisode original.

La speranza porta la vita

Interviewé aux côtés de la productrice Cristina Nava par ses compatriotes de Multiplayer Italy, Soliani commence par évoquer quelques regrets :

Je regrette vraiment de ne pas avoir pu assister à la présentation en personne, comme en 2017. L'explosion de joie qui a suivi l'annonce était quelque chose d'inattendu, et ce contact physique me manque. Le jeu avait fuité quelques mois avant, et l'histoire s'est répétée avec Sparks of Hope. On presque failli y arriver...

Comme nous l'avons tous découvert dans la première bande-annonce, l'une des principales nouveautés qu'il nous ait donnée de voir réside dans le système de combat désormais bien plus libre, puisque débarrassée de son système de cases :

Nous pensons que ce nouveau mélange de contrôle plus direct et d'éléments en temps réel va véritablement enrichir la formule. Nous avons évidemment dû changer beaucoup de choses : par exemple, dans la zone de combat, vous aurez toujours une limite vos mouvements, mais à l'intérieur de cette zone, vous pourrez vous déplacer librement. Nous avons également transformé la partie exploration : désormais vous ne déplacez plus Beep-0 comme dans le premier épisode, mais vous contrôlez directement les personnages, vous pouvez choisir l'équipe que vous voulez et explorer les planètes à votre guise.

L'arte della guerra

La bonne nouvelle, c'est qu'Ubisoft Milan a profité des quatre années écoulées depuis la sortie de Kingdom Battle pour recueillir les avis des joueurs, et s'en servir pour améliorer la formule :

Nous avons beaucoup écouté notre communauté, et certaines des remarques qui nous ont été faites sont devenues réalité. Des choses dont je ne peux pas encore parler. Je vous donne quand même un exemple car ce n'est pas un spoiler : beaucoup de joueurs voulaient librement pouvoir composer leur équipe. Dans Sparks of Hope un joueur peut décider de faire équipe avec uniquement des personnages de Nintendo, ou uniquement des Lapins Crétins ou faire un mélange de ce qu'ils préfèrent. Voilà un petit exemple directement venu de la communauté et qui fait désormais partie intégrante du jeu.

Voilà qui devrait mettre l'eau à la bouche des amateurs de stratégie colorée. Il faudra tout de même faire preuve de patience : Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope n'est attendu qu'en 2022, oui mais sur Switch.