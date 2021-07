Project 007 : Le jeu fait le plein d'infos grâce aux offres d'emploi d'IO Interactive

Comme souvent, les offres d'embauches sur les sites officiels des studios permettent de recueillir de précieuses informations sur les jeux en cours de développement. Cette fois, cela concerne Project 007 de chez IO Interactive.

Si les informations sur le jeu James Bond en développement chez IO Interactive étaient plutôt maigres, ces nouvelles offres d'emploi permettent d'en savoir un peu plus. On apprend ainsi que le jeu est à la troisième personne et qu'il s'agit "Stealth Action" tout comme la série Hitman. Étonnant, non ? Ou pas.

Le plein d'infos

Ce nouveau jeu devrait être aussi une grosse évolution en terme d'I.A. pour le studio puisque l'équipe souhaite recruter des spécialistes en intelligence artificielle pour travailler sur un tout nouveau système. Celui-ci devrait donc en toute logique être bien différent de celui de Hitman.

Coté scénario, les danois souhaitent mettre le paquet et clairement s'inspirer des films puisqu'ils souhaitent porter l'accent sur l'émotion via des gros plans lors des cinématiques. Avec de la motion capture pour rendre tout ceci plus crédible. Déjà au mois de février, on apprenait que la narration devrait se révéler assez dense.

On peut aussi apprendre que le jeu ne devrait pas disposer de temps de chargements entre les cutscenes et les scènes de gameplay. Ne reste plus qu'à attendre des informations officielles.