Project 007 : Une offre d'emploi dévoile une narration dense et multiple

À défaut d'être sûr de retrouver le matricule le plus célèbre du septième art cette année, les cinéphiles avides d'aventures et de conquêtes féminines savent qu'ils pourront à terme incarner Bond, James Bond, dans une nouvelle aventure signée IO Interactive.

En attendant de découvrir si le mystérieux (et néanmoins déjà séduisant) Project 007 fera ou non l'objet d'une trilogie à la Hitman, les danois poursuivent leur recrutement, et dévoilent avec une nouvelle annonce à la recherche d'une fine plume quelques pistes narratives.

The pink Flemingo

Puisque le prochain jeu estampillé James Bond s'attardera sur les origines du célèbre espion qui l'aimait, IO Interactive espère trouver la perle rare, qui enchaînera les cascades sur plusieurs tableaux :

Rejoignez notre équipe de scénaristes et venez esquisser la trame de notre personnage et de son univers, à travers une double narration linéaire et dynamique. En tant que membre de l'équipe, vous occuperez un poste clé pour marier la narration et notre vision du jeu au sein d'une expérience immersive. Nous compterons sur vous en tant que narrative designer, mais aussi en tant que créatif, capable de saisir des opportunités au sein de l'histoire pour enrichir l'expérience du joueur.

Le détail du poste insiste sur la dimension collaborative de l'écriture, qui s'annonce effectivement riche au vu des éléments concernés, le scénariste ayant la charge de participer à la construction des différents environnements, des cut-scenes, mais aussi des quêtes de l'aventure. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à de nombreuses missions secondaires qui participent tout de même à la construction d'une intrigue principale, un élément qui nous rappelle s'il le fallait encore ce que les danois ont su apporter à Hitman.

Dans la grande tradition des jeux James Bond, la narration se fera également à travers de nombreux documents qui feront références à de nouveaux personnages liés à l'intrigue, mais également à quelques têtes bien connues de l'univers dépeint par Ian Fleming, histoire de flatter les connaisseurs, parmi lesquels se trouve un certain "Camille A"...

Cherry on the cake, l'heureux élu qui rejoindra les bureaux de Copenhague ou de Malmö devra être à l'aise avec la dimension so british de l'agent 007, histoire de ne froisser aucun des sujets de son immortelle majesté. Les candidats peuvent envoyer leur portfolio ainsi qu'un exemple de scénario ici-même.