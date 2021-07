Beyond Good and Evil 2 est toujours en développement, mais il est "trop tôt" pour en reparler

Ce mardi, nos confrères de Kotaku publiaient une longue enquête (dont nous nous sommes fait l'écho) sur les coulisses en forme de naufrage de Skull & Bones, l'une des arlésiennes du français Ubisoft. Quelques heures plus tard, le groupe publiait ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours, non sans causer d'un autre jeu, lui aussi attendu de (très) longue date.

À voir aussi : Assassin's Creed Infinity : Ubisoft s'explique officiellement sur la nouvelle direction

Voilà bientôt un an que nous n'avions pas eu l'occasion de mentionner le cas Beyond Good & Evil 2, depuis la passe d'arme entre l'ex-réalisateur Michel Ancel et le journal Libération, qui l'accusait de pratiquer un management toxique au sein de son studio Ubisoft Montpellier.

On tourne la Pey'j ?

Malgré le silence radio et le départ d'Ancel, les aventures de Jade et Pey'j en forme de préquelle du jeu culte de 2003 n'ont pas quitté les plannings de l'éditeur, qui mentionne donc explicitement Beyond Good & Evil 2 dans le document dévoilé hier.

La stratégie du groupe se décompose désormais en trois axes : l'expansion des plus grosses licences maison, la création de nouvelles licences favorisant l'engagement des joueurs, et l'arrivée de grands noms de l'industrie du divertissement dans le catalogue. C'est donc dans la première catégorie, aux côtés d'Assassin's Creed Valhalla ou Far Cry 6 que l'on retrouve le jeu développé dans la septième commune de France :

Renouveau d'une licence bien-aimée des joueurs avec Beyond Good & Evil 2

C'est tout ? Pas tout à fait. Lors de la conférence téléphonique qui accompagnait la présentation des résultats, le directeur financier Frederick Duguet a également évoqué le sujet :

Nous avançons bien avec le développement de Beyond Good & Evil 2, mais il est trop tôt pour vous en dire plus à ce stade.

Malgré une annonce officielle lors de l'E3 2017, il semblerait que le mystère demeure autour du développement, et Ubisoft ne semble pour l'heure pas avoir envie de s'épancher auprès du public.

En revanche, la studio montpelliérain pourrait entre temps avoir entamé un nouveau chantier, comme l'indiquait au début du mois de juillet une offre d'emploi repérée par nos confrères d'Xboxygen. Ubisoft recherchait alors un ou une community manager qui devrait "diriger la stratégie communautaire de Beyond Good & Evil 2 et d'un autre jeu non annoncé", mais la page n'est aujourd'hui plus accessible, malgré une sauvegarde sur WebArchive. Quelle vie.

De là à imaginer que le développement ait été mis en pause, délégué à d'autres ou tout simplement mis en jachère, il n'y a qu'un pas, que nous vous laisserons le loisir de faire ou non dans les commentaires ci-dessous.